Laura Novoa y Jorge Marrale tras los pasos de María Marta: el crimen del country

La está disponible completa en HBO Max y semanalmente en HBO María Marta: el crimen del country, ficción nacional encabezada por Laura Novoa y Jorge Marrale que repasa uno de los casos más polémicos e impunes de la historia policial argentina, el asesinato de María Marta García Belsunce. Diario Hoy dialogó en exclusiva con la dupla protagónica sobre la serie en la que además participan Nicolás Francella, Mike Amigorena, Muriel Santa Ana y Valeria Lois, entre otros.

—¿Sensaciones de que finalmente se vea la serie?

—Laura Novoa: Alegría, siento que de alguna manera, para los actores, es algo que no te pasa todos los días, y menos después de una pandemia. Fue muy esperado el estreno, el trabajo, los guiones, los compañeros, es un placer y orgullo haber sido parte de la serie.

—Jorge Marrale: Me da una gran felicidad, porque fue un proyecto que se había abortado en 2020, no sabíamos si se iba a hacer, y finalmente lo logramos en el 2021, y ver el material, habiendo trabajado como lo hicimos, los compañeros, los equipos, ver una ficción en una plataforma, que antes soñabas pensando si se veía afuera, acá se verá en todo el mundo, al menos en Latinoamérica, y lo veo como un triunfo, que podemos actuar de nuevo, que se puede ver, también el aspecto creativo, por la historia que tenemos de hacer buena ficción, con un “planeta” actoral muy bueno, y que merecemos que se vea más afuera. Compartí con grandes compañeros, donde la sostuvimos con mucha entrega y dedicación, estoy muy contento, después la gente decidirá si le gusta o no, pero pusimos toda la carne al asador.

—¿Cómo fue ponerles el cuerpo a estos ­personajes?

—LN: Fue muy placentero, tuvo que ver con mucho estudio, tiempo, para la ficción ­estuvimos cuatro meses para filmar ocho capítulos, y el tiempo hace que podamos ­componer los personajes con más condimentos, y la verdad es que estuvo buenísimo desde la dirección, guiones y estos actores que son deliciosos.

—JM: A mí lo que me interesaba es el misterio que tiene, un hombre que carece de una expresión salvadora, porque todos trataríamos en una situación así de buscar un salvavidas para agarrarnos, pero él tiene una actitud estoica, porque creo que es un hombre que estuvo conectado con él mucho tiempo y creo que es muy difícil procesar un acontecimiento que primero se cree que es una muerte por accidente y 40 días después se comprueba que tiene cinco balas en la cabeza, no sé cómo se procesa. Desde la ficción no mostramos que se encubrió algo, sino que hay errores humanos, sin una trama detrás, y este hombre, que vive esta trama, se ve sometido, y quise ver cuál era la sorpresa interior de él para seguir viviendo, cómo hace para seguir viviendo sin que se pegue un corchazo, cuando la gente ya dice que es él, ahí me metí desde el primero al último día y lo sostuve, hasta cuando es liberado. Manejé esa explosión interna de quedar libre para seguir peleando, eso es un acto de resistencia enorme, y así lo construí, porque no sé cómo es él en la realidad, sino imaginé elementos de su psiquis y de lo que entendés que puede ser. Por eso la creación es única y el próximo Carrascosa que se haga no tendrá nada que ver con este, porque lo hice con lo que estoy construido, tratando de no verlo desde afuera, sino desde adentro, pensando el horror de una vida que no tiene una solución porque nadie te la da y ahí me metí y la trabajé desde ahí.

—Se dice que la ficción no brinda respuestas, ¿cómo se maneja eso?

—LN: Aquel que va a buscar una respuesta se va a encontrar con más preguntas, creo que la gente va a ver diferentes hipótesis, porque hasta ahora había una sola avalada hegemónicamente desde los medios, y la serie le pone sentimientos a los personajes y abre más preguntas y respuestas, no solo una.

—¿Qué recuerdo tenías del caso?

—LN: Creo que como el de todos, porque un poco te lo metían por las orejas el caso, y también tenía como una visión muy formada de lo que creía que era él o los culpables, y la verdad que estudiar el caso me ­desasnó de alguna manera y me hizo repensar el caso de otra manera.

—Para quien vio la serie documental, ¿por qué tendría que ver la ­ficción?

—LN: Para ver a estos grandes actores, una ficción argentina de un tema argentino y para abrir espacios de pensamiento; no va a dar respuestas, pero te va a dejar muchas preguntas, y eso está muy bueno.