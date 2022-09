Woody Allen se retira del cine

El reconocido director de cine, actor y guionista dejará de lado el cine de manera definitiva. Asi lo anunció en una entrevista con La Vanguardia de España, donde afirmó: "Mi idea, en principio, es no hacer más cine y centrarme en escribir estos cuentos y, bueno, ahora estoy pensando más bien en una novela".

Además de la idea de dedicarse a escribir, las razones por las que Allen quiere alejarse estan relacionadas a la decepción y desilusión que siente con el mundo del cine. De hecho, ya en junio Woody había hablado de esto y sostuvo : "Probablemente haré al menos una película más, pero buena parte de la emoción se ha ido (...). Cuando empecé, los filmes llegaban a cines por todo el país e iban cientos de personas en grandes grupos mientras permanecían meses en taquilla".

El creador de éxitos como Medianoche en París y Dos extraños amantes agregó: "No es como cuando entré en el negocio de las películas, no lo disfruto tanto ni me divierto".

El cineasta se dedicará entonces a la literatura una vez que termine de rodar su película número 50, que será “emocionante y siniestra”.