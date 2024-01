Zaira Nara se sinceró sobre su distanciamiento con Paula Chaves

En medio de un verano especial en Punta del Este junto a Facundo Pieres, Zaira Nara rompió el silencio y abordó las preguntas persistentes sobre el final de su amistad con la conductora Paula Chaves. La hermana de Wanda Nara se sinceró en una entrevista con Intrusos, revelando cómo ha afectado el conflicto a su vida y emociones.

"No soy de hielo. Todo me afecta. Es imposible que diga que no me afecta", expresó Zaira Nara en el programa conducido por Flor de la Ve. La animadora, quien se encuentra disfrutando de su tiempo en la costa uruguaya, admitió que el distanciamiento con Paula Chaves ha dejado huellas en su vida personal.

Al ser consultada sobre la actual relación con la conductora, Zaira Nara fue directa: "Hoy no hay relación". La reconocida figura televisiva manifestó que este tema es delicado y prefiere mantenerse en la esfera de su intimidad. "Me duele y es un tema delicado que lo mantengo en la intimidad porque me parece que ya hablé mucho", agregó.

Consciente de la atención mediática que rodea su relación con Paula Chaves, Zaira Nara indicó que ha expresado todo lo que tenía que decir por su parte y que no tiene más detalles para agregar al respecto. "No quiero hablar más de un tema que me duele mucho y, la verdad, es que hay cosas que se guardan en la intimidad", concluyó.