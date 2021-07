Esa luz tan esperada al final del túnel parece estar cada vez más cerca. Trabajo y esperanza van de la mano en una campaña de vacunación que avanza con éxito mientras los contagios y fallecimientos disminuyen semana a semana.

“Estamos superando el 57 por ciento total del país con dos dosis, el 70 por ciento del país con una dosis y seguimos trabajando fuertemente para lograr el éxito en la vacunación que ha traído como consecuencia la disminución de casos, disminución de personas internadas y, como consecuencia de todo ello, la disminución de mortalidad”, le expresó a diario Hoy Daniel Salinas, ministro de Salud Pública de Uruguay.

El titular de la cartera sanitaria aseguró que “la vacuna es el camino. Creo que eso es un mensaje muy claro. Los resultados y los estudios de efectividad así lo demuestran”.

En esa línea, recalcó la fuerte campaña impulsada desde el gobierno nacional para facilitar el acceso y la tarea de ir “pueblo por pueblo” para llegar a cada rincón del territorio.

“Lo importante en sí es el concepto: cuanta más gente se vacune, aun los que decidieron no vacunarse se ven protegidos por la actitud solidaria de los que sí se vacunaron. Cuando uno alcanza un porcentaje muy importante de la población vacunada, están protegiendo hasta a aquellos que no quisieron o no pudieron hacerlo”, sostuvo.

Además, Salinas destacó el compromiso de buscar a todos los grupos, como aquellas personas con comorbilidades, mujeres embarazadas, extranjeros, residentes y aquellos que tienen la residencia en trámite, entre otros.

“El lunes comenzamos de barrio a barrio, que en definitiva es ir a los lugares que tienen menos accesibilidad desde el punto de vista digital y demás. Es una campaña en torno de dos meses entre primera y segunda dosis. Los más necesitados y los más vulnerables van a tener un acceso a la vacuna, y eso me parece que es importante”, continuó.

Hasta el momento, Uruguay ­acumula 5.871 muertes por coronavirus. En las últimas 24 horas, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que se diagnosticaron 452 casos nuevos y fallecieron 6 personas. El día jueves se informaron 11 decesos y el miércoles, 5. Sin duda, son las cifras más bajas desde hace mucho tiempo.

“Tenemos 130 personas en CTI (Centros de Tratamiento Intensivo), pero llegamos a tener 559. Ahí jugó un rol importante haber duplicado los CTI, los recursos humanos y materiales. Es un trabajo interesante que dio sus frutos”, marcó Salinas, y resaltó que “de esas 133 personas que están en CTI, el 98 o 99 por ciento no tiene inmunización. Es un dato relevante”.

“Creo que mientras tengamos personas en CTI no podemos aspirar a que no haya fallecidos. Hay que bajar más aún la cantidad de personas internadas por Covid, porque la mortalidad en CTI oscila entre un 45 y un 55 por ciento. Ahora los que están ingresando a CTI son personas que por haber sido más jóvenes permanecen más y dan mejor batalla”, añadió.

La variante Delta

“Estamos muy precavidos, pero no es la misma situación epidemiológica. Cuando se detectó la P1 (cepa de Ma­naos), no había casi nadie inmunizado, y ahora nos agarra con que prácticamente a mediados de agos­to vamos a tener el 70 por ciento con dos dosis”, señaló, consultado por la variante Delta, que amenaza al mundo.

El ministro Salinas indicó que por el momento no han detectado ningún caso y que siguen realizando los protocolos correspondientes con todas las personas que llegan desde el exterior.

“El pueblo uruguayo ha demostrado una madurez importante al momento de vacunarse, ha recibido los mensajes en forma oportuna, en forma transparente y clara. Cuando los momentos fueron malos, estuvimos dando la cara y explicando las situaciones. Con mucha humildad, el pueblo uruguayo trabajó para este resultado”, concluyó.