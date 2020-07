20 años sin René Favaloro, el médico platense que dejó una huella mundial

El doctor René Favaloro es emblema y símbolo de la ciudad de La Plata. En estas calles nació el reconocido médico que dejó una enorme huella en la Medicina no solo en Argentina, sino a nivel mundial gracias a sus estudios e investigaciones.

Hoy, 29 de julio, se cumplen 20 años de la trágica tarde en la que decidió ponerle fin a su vida con un disparo en el medio del corazón.

Él mismo se ha dedicado a contar su historia en libros autobiográficos que marcan las diferentes etapas de su vida personal y su carrera, desde su infancia en el barrio El Mondongo, hogar de su amado Gimnasia y Esgrima, hasta sus viajes e intervenciones en Estados Unidos.

Para saber un poco más de la intensa vida del doctor, el periodista platense Pablo Morosi inició una investigación que le tomó cerca de dos años y una lista de más de 140 entrevistados. Así, lo plasmó en su libro Favaloro, el gran operador, donde hace un repaso por su historia.

“Él mismo contó su historia y mi desafío era ver cómo ampliar el registro hacia otras voces que pudieran hablar de esos momentos, aportar nuevos elementos y completar esos ciclos. Hubo libros donde tratan de dilucidar las razones de su suicidio, pero me pareció que había que hacer un abordaje integral de su vida, algo que no existía, pese a ser una figura que todos conocen”, dijo Morosi en diálogo con diario Hoy.

A lo largo de sus 77 años, el doctor Favaloro atravesó distintos estados, luego de graduarse en la Universidad Nacional de La Plata decidió dejar las diagonales y partió rumbo a La Pampa. Allí se instaló en Jacinto Aráuz, un pueblo de 3.500 habitantes donde ejerció durante 11 años como médico rural.

“A mí siempre me intrigaron las decisiones tan drásticas que él tomó. Con toda la carrera por delante no aceptó un cargo en el Policlínico San Martín y se fue a La Pampa, de ahí a Estados Unidos y volver; me interesaba saber qué le pasaba a esa persona y mostrar la personalidad que hay detrás del bronce que todos conocemos”, destacó Morosi.

En Estados Unidos, Favaloro pudo poner en práctica y estandarizar la técnica del bypass, una intervención coronaria que salva millones de vidas al año en todo el mundo. Luego su estadía en Cleveland, regresó al país para avanzar con su trabajo no solo médico, sino también social, hasta que decidió poner fin a sus latidos luego de dejar una serie de cartas donde señalaba haber sido “derrotado por la sociedad corrupta que todo lo controla”.

“Haciendo este trabajo descubrí su carácter visionario y audaz, era una persona que no tenía miedo de dar los pasos que daba. Hay que tener una personalidad y un carácter fuerte, creer mucho en uno mismo para tomar esas decisiones que él tomó”, subrayó el periodista.