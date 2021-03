22 millones de turistas se movilizaron durante la temporada de verano

En una temporada marcada por la pandemia, 22 millones de turistas se movilizaron por el territorio nacional, en lo que va del verano. Realizaron gastos directos por más de 201 millones de pesos, según el balance difundido por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Entre la segunda quincena de diciembre y fines de febrero “se realizaron viajes más cortos y alcanzó relevancia el turismo rural, mientras que hubo picos de recuperación sobre el final de enero y el fin de semana de carnaval”, sostuvo la entidad.



“Si bien cayó 28,9% la cantidad de gente que viajó fronteras adentro en relación con el verano pasado, en muchas ciudades los empresarios consultados marcaron que la temporada fue mala, pero esperaban algo peor”, indicaron.



De acuerdo al relevamiento, algunos factores que influyeron fueron la imposibilidad de viajar al exterior, en especial a Uruguay, así como la necesidad realizar un viaje después de un año donde estuvieron imposibilitadas las escapadas de fin de semana.



Asimismo, la estadía media bajó de 4,2 días en 2020 a 3,8 en este 2021, algo previsto por el menor poder adquisitivo de la sociedad y la prudencia frente al virus.



Según estadísticas oficiales, tuvieron mayor caudal turístico el Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Bariloche, Villa Carlos Paz, Pinamar, Monte Hermoso, San Martín de los Andes, Miramar, Salta, Gualeguaychú, Federación y San Rafael.



A diferencia de otras temporadas, aumentó el turismo rural, que finalizó con un balance positivo. Muchas familias se inclinaron por esta alternativa por la posibilidad de estar alejados de las concentraciones de personas, en muchos casos por la cercanía y para disfrutar de espacios más amplios con la naturaleza como protagonista.



“El viajante pudo hacer periplos de cercanía en grupos reducidos a lugares con naturaleza y disfrutar de playas, caminatas, kayak, pesca deportiva sin amontonamiento de gente”, señalaron.



A su vez, unos 36 millones de argentinos se trasladaron por un día a lugares cercanos, con un gasto promedio de $1.300 per cápita, que dejaron un desembolso total de 46,7 millones de pesos.



Además, la CAME reveló que el segundo mejor fin de semana del verano en cuanto a movimiento en la Provincia, luego del de carnaval, fue el del 23 de enero con 745.000 personas.