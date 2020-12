50 años del Nobel de Química a Leloir

Este 10 de diciembre se cumplieron 50 años desde que el científico argentino Luis Federico Leloir fue galardonado con el premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre procesos bioquímicos básicos para la vida, que luego fueron clave para el avance en la solución a diversas enfermedades.



Leloir nació en Francia pero desde que tenía 2 años vivió en la Argentina, donde realizó su carrera. Así, se convirtió en el segundo argentino en recibir uno de estos premios en las categorías de ciencias.



Fundamentalmente, sus investigaciones sirvieron para afrontar la galactosemia, una enfermedad hereditaria que provoca que no se pueda asimilar el azúcar de la leche y que si no se trata produce lesiones en el hígado, los riñones y en el sistema nervioso central.



“El honor que he recibido excede -de lejos- mi expectativa más optimista. El prestigio del premio Nobel es tal que uno de repente es promovido a un nuevo estatus. En este nuevo estatus me siento incómodo al considerar que mi nombre se unirá a la lista de gigantes de la química”, manifestó Leloir desde Estocolmo cuando recibió el galardón.