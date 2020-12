Destacada científica del Conicet La Plata fue premiada por la Academia Mundial de Ciencias

María Teresa Dova, investigadora superior del Conicet y directora del Instituto de Física La Plata, fue premiada por la Academia Mundial de Ciencias (TWAS, por la sigla en inglés de The World Academy of Science), al resultar ganadora en la categoría Física.



La entidad reconoce, año tras año, los logros y contribuciones más sobresalientes de los exponentes más prestigiosos del campo de la investigación, en países de Latinoamérica, África y Asia.



A su vez, la nómina 2020 incluye a 23 expertos de nueve campos disciplinares, dentro de los cuales se encuentran seis latinoamericanos. Dos de ellos son argentinos y una es investigadora del Conicet La Plata.



El otro argentino premiado es Hugo Luján, también investigador superior del organismo, con lugar de trabajo en el Centro de Investigación y Desarrollo en Inmunología y Enfermedades Infecciosas, que compartió el galardón en la rama de Ciencias Médicas.



La profesional participó en el Gran Colisionador de Hadrones de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), lo que fue la primera participación argentina en el proyecto. Allí, en 2006, trabajó en el experimento ATLAS, uno de los más ambiciosos de la historia.



Se trata de un gigantesco detector multipropósito, que con millones de sensores colecta datos que permiten explorar regiones de energías nunca antes producidas en un acelerador. Precisamente, la entidad resaltó “su trabajo sobre el descubrimiento del bosón de Higgs, su caracterización y búsqueda de una nueva física”.



Además de ser parte del histórico hallazgo de la famosa “partícula de Dios”, Dova publicó un libro donde cuenta en primera persona la importancia y todos los detalles del trabajo.

“Este premio me emocionó desde el comienzo, por el hecho de que sea el decano de mi facultad (Ciencias Exactas) quien me haya nominado, con el apoyo de la Universidad (UNLP). Ya era para mí un reconocimiento de mis pares, de quienes comparten conmigo el día a día, pero que además la Academia Mundial de Ciencias me había seleccionado fue un doble estímulo”, dijo la investigadora tras enterarse del galardón.



El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) comenzó a funcionar con el objetivo de estudiar las partículas elementales de la materia y las fuerzas fundamentales entre ellas, que hacen que estas formen los átomos, estrellas, galaxias y hasta los seres humanos.



Estas investigaciones brindan un aporte relevante para comprender la evolución de nuestro Universo. El descubrimiento del largamente buscado bosón de Higgs fue crucial para entender el origen de la masa de todas las otras partículas.

Cabe recordar que el acelerador de partículas más grande del mundo logró reproducir las condiciones del universo, fracciones de segundo después del Big Bang, la explosión que dio inicio al cosmos. La prestigiosa investigadora, que se desempeña como profesora titular en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas, recibió numerosos premios. Además, en 2008 fue nombrada Ciudadana Ilustre de la ciudad de La Plata por sus todos sus logros en la extensa carrera que lleva adelante.