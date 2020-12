Encuentran microplásticos en una placenta

En una investigación realizada por el Hospital Fatebenefratelli de Roma y el Politécnico de la región de las Marcas, científicos italianos encontraron microplásticos en una placenta humana por primera vez, lo que es una novedad para este tipo de materiales.

En un estudio realizado sobre mujeres entre 18 y 40 años que tuvieron gestaciones de normalidad, encontraron 12 fragmentos de materiales artificiales de un tamaño de entre 5 y 10 micrones, lo que corresponde a una bacteria.



De esos materiales, tres fueron identificados como polipropileno, que es lo que se usa para hacer botellas de plástico, mientras que nueve eran materiales sintéticos de pintura.



“Con la presencia del plástico en el cuerpo, el sistema inmunológico se perturba y reconoce como suyo incluso lo que no es orgánico. Es como tener un bebé cíborg: ya no está hecho solo por células humanas, sino por una mezcla de entidades biológicas e inorgánicas. Las madres quedaron en shock”, manifestó Antonio Ragusa, autor de la investigación.



Ragusa manifestó que los microplásticos pueden haber llegado allí a través de la alimentación o de las vías respiratorias. Aun así, no pudieron dar respuesta de cómo podría afectar al feto en gestación, por lo que harán más investigaciones.