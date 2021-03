A poco más de un año de su lanzamiento, Disney+ alcanza los 100 millones de suscriptores

La plataforma Disney+ llegó a los 100 millones de suscriptores en todo el mundo a 15 meses de su lanzamiento, dijo hoy el CEO de la compañía Bob Chapek.

“El enorme éxito de Disney Plus nos ha inspirado a ser aún más ambiciosos y a aumentar significativamente nuestra inversión en el desarrollo de contenido de alta calidad”, dijo Chapek, quien dio la cifra en la reunión anual de accionistas.

“De hecho, establecimos un objetivo de más de 100 títulos nuevos por año, y esto incluye Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars y National Geographic. Nuestro negocio de apuntar directo al público es la principal prioridad de la empresa, y nuestra sólida cartera de contenido seguirá impulsando su crecimiento ", dijo citado por medios como Variety y Deadline.

El crecimiento es tal que el mes pasado la compañía del Ratón Mickey había anunciado que los suscriptores llegaban a 94 millones, mientras que en diciembre el número estaba en 86 millones.

En cuanto a la competencia, si bien no hay números actuales, hace un año Netflix contaba con 200 millones de suscriptores, mientras que Amazon Prime Video llegaba a los 150 y HBO Go a los 140 (hoy, HBO Go se transformó en HBO Max y amplió su catálogo a lo que Warner Media ofrece).