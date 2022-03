¿A qué le tienen miedo las mujeres cuando salen de sus casas?

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó un informe que incluye los resultados recopilados por el Centro de Estudios, Investigaciones y Opinión (CEIO) y por el Observatorio de Igualdad de Género acerca de la autonomía corporal o física de las mujeres, donde figuran algunos datos que permiten abrir líneas de acción y trabajo para la prevención de las diferentes violencias de género.

Dicho informe advierte que el espacio público es donde las mujeres se sienten más vulnerables a sufrir un acto de acoso o violencia (el 76% respondió eso). El mismo número afirmó que al retirarse de una salida, manda un mensaje diciendo que “llegó bien” a casa a algunas de sus amigas para que se queden todas tranquilas. Otro fuerte dato es que un 42% respondió de manera afirmativa a si recibió algún tipo de comentario sexual o incluso contacto físico no deseado en el espacio público

Diario Hoy realizó una encuesta para saber en qué situación se encuentran las mujeres platenses, ya que la violencia y la inseguridad son cosas de todos los días en nuestra ciudad.

La autonomía corporal es definida como el “poder y la capacidad para tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, sin temor a la violencia o a que alguien más decida por nosotros”.

En base a esta definición, se realizó una encuesta a 20 mujeres de entre 25 y 40 años, donde se les preguntó, en primer lugar, si tienen miedo a salir de día a trabajar o a realizar cualquier otra actividad. 17 respondieron que no, pero tres dijeron “depende la zona”. La segunda pregunta fue si les da miedo salir de noche, a lo que 15 respondieron que sí y cinco no, pero todas coincidieron en que si salen de noche, no lo hacen caminando, sino en algún tipo de vehículo o con más personas.

Por último, se consultó sobre si sufrieron algún acto de violencia o acoso en un lugar público nocturno, como un bar o una discoteca y la respuesta fue contundente: sí. Todas, de una u otra manera, de todas las edades, recibieron algún tipo de acoso o violencia en un lugar público nocturno.