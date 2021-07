Abrazando a mamá: el proyecto platense que ya entregó más de 60 bolsos maternales

Oleo, algodón, toallitas húmedas, pañales, bolsos, cambiadores, mantas, apósitos posparto, protectores mamarios, shampoo, jabón, peine, cepillo de dientes, dentífrico, camisón, pantuflas, corpiño de amamantar, faja posparto”, enumera de corrido y sin repetir Natalia, la fundadora de “Abrazando a mamá”, una iniciativa solidaria nacida en La Plata que busca “abrazar” a las mamás que más lo necesitan.



Este año, en momentos en que los números de la pandemia estaban en rojo debido a la segunda ola de contagios, la iniciativa se puso en marcha. “Siempre tuve ganas de hacer algo solidario, estaba el ruidito. Participaba en donaciones, ollas populares, jornadas. Y en abril me decidí a empezar Abrazando a mamá con mi hermana, inspirada en el trabajo de la organización Sembrando mimos, de Capital”, contó a diario Hoy la referente, que prefirió no revelar su apellido para “no ponerle cara a un proyecto que es de todas y todos los que lo hacemos”.



“Es muy caro armar un bolso maternal. Y también pasa otra cosa: en lo único que piensa la mamá es en que su hijo esté bien y tenga todo, pero no piensa en ella. Ninguna mamá de las que ayudamos pensaba comprarse un camisón o un corpiño de lactancia antes que un abrigo para su hijo. Y no digo que sea fundamental, se puede vivir igual sin un corpiño de lactancia, pero es súper molesto”, reflexionó Natalia. Así, el proyecto no solo garantiza “que sus bebés van a tener todo sino que también les da un mimo a ellas, algo lindo y cómodo en el momento en el que más expuesto tienen su cuerpo: no hay momento de mayor exposición porque estás desnuda todo el tiempo ante un montón de desconocidos, enfermeras, médicos”, completó.



“Desde que empecé con mi hermana, se fue sumando mucha gente de muchos barrios, Villa Elisa, Barrio Aeropuerto, Los Hornos por nombrar algunos. Se hizo una cadena hermosa que no me esperaba”, confesó, y añadió que actualmente trabajan estrechamente con 8 colaboradoras. Hasta el momento, “Abrazando a mamá” lleva entregados alrededor de 60 bolsos maternales a mamás en situación de vulnerabilidad.



El proyecto recibe donaciones a través de gente que se contacta para colaborar, principalmente desde las redes sociales. “Hay una realidad que es que las mujeres solo usan este tipo de cosas en ese momento de su vida. Muchas nos han donado cosas que tenían guardadas hace 8 ó 10 años, que estaban impecables porque en la vida diaria no las usaban”, explicó Natalia, y añadió: “Si bien nos ayudan con las donaciones, lo que muchas veces le digo a la gente es que si ven en el cajero, en un semáforo o en donde sea a una mamá embarazada pidiendo, que tomen nota de la dirección y nos avisen para ayudarla”.



Hoy por hoy, armar un bolso maternal cuesta entre 10 y 15.000 pesos, pero la solidaridad no entiende de precios, sino de valores.



“A veces nos llaman de apuro por nenes que se adelantan.

Muchas familias viven al día y esperan hasta lo último, hasta la fecha de nacimiento, para comprar las cosas que necesitan.

Porque tienen otras necesidades que atender. Y cuando se les adelanta, los agarra con nada. Varias veces llevamos bolsos a los hospitales. Y siempre las primeras reacciones son de sorpresa. Después caen y nos mandan mensajes, nos dicen que nos van a agradecer toda la vida. Siempre está el agradecimiento”, finalizó Natalia.