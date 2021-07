La pérdida de coral podría reducir casi a la mitad los peces en ese hábitat

Un nuevo estudio dirigido por Giovanni Strona, investigador en la Universidad de Helsinki (Finlandia), sostiene que las proyecciones globales de diversidad de peces sin corales son tan bajas como sugieren los experimentos a pequeña escala.



Los peces de arrecife son una parte preciada de la biodiversidad marina y proporcionan proteínas para millones de personas.

Aunque la mayoría podría sobrevivir a los aumentos proyectados de la temperatura del océano, los corales son menos tolerantes.



Algunas especies de peces dependen estrictamente de los corales para su alimento y refugio, lo que sugiere que las extinciones de los corales podrían conducir a algunas extinciones secundarias de peces.



“Esto no es particularmente sorprendente dado que los corales proporcionan una fuente de alimento única para algunas especies, así como un hábitat tridimensional que muchas especies usan como refugio. Y los peces que dependen de los corales pueden ser presa de peces que no dependen directamente sobre los corales”, manifestó Strona, que es profesor asociado en Ciencias de Datos Ecológicos.



En la investigación, el grupo internacional de biólogos marinos comenzó mapeando la diversidad de peces tropicales y corales en los océanos del mundo para cada grado cuadrado de latitud y longitud. Los resultados mostraron lo que los especialistas saben desde hace mucho tiempo, la diversidad de peces y corales varía ampliamente, con muchas más especies en el “triángulo de coral” del Indo-Pacífico que en el Atlántico occidental y el Pacífico oriental.



“Primero diseñamos un modelo estadístico para desentrañar el efecto del medio ambiente, la biogeografía y la historia en la diversidad de peces y corales que predice con precisión la diversidad de peces a escala local como respuesta a varias variables ambientales como la temperatura del agua, el pH y la salinidad y la diversidad de los corales”, recalcó Strona.



En el trabajo, los profesionales anticiparon la extirpación global de los corales extrapolando la asociación entre peces y corales hasta el punto en que no quedaron especies de coral. Esa extrapolación sugirió que es probable que alrededor del 40 por ciento de los peces de arrecifes tropicales del mundo desaparezcan en caso de que desaparezcan los corales.