Advierten que los inhaladores pueden favorecer la aparición de caries en niños

Por diferentes enfermedades respiratorias, muchos ni­ños pequeños utilizan inhaladores o “puff” que, por las características de la medicación que contienen, favorecen la aparición de caries.

“Según últimas investigaciones, existe mayor prevalencia de caries en chicos que usan estos dispositivos, porque los componentes de estos medicamentos modifican la calidad y cantidad de la saliva, lo que favorece para que los organismos de la boca actúen”, dijo a diario Hoy la odontóloga platense Soledad ­Gianzanti (M. P. 13491).

Además, la profesional señaló que esos medicamentos inhalados tienen compuestos de azúcar, lo que favorece la reproducción de bacterias y la aparición de caries.

“Recomendamos que después de usar el puff se les dé un vaso con agua para prevenir esas situaciones. Generalmente, pasa en los chicos más pequeños porque son los que más lo usan”, marcó Gianzanti, y destacó que cepillarse los dientes luego de la inhalación no ayuda inmediatamente.

Por eso, la especialista destacó que es importante la consulta temprana y recomendó que las primeras visitas a los consultorios odontológicos sean cuando aparece el primer diente, porque muchas veces los llevan cuando tienen 3 o 4 años y ya es tarde.

“Cuando ya están llenos de caries, no hay mucho por hacer; por más que sean dientes de leche, no tiene que haber caries. Además, al llevarlo temprano implica que el chico se vaya acostumbrando a ir al consultorio y no se les genere estrés”, destacó.

En ese orden, destacó que el mayor problema radica cuando son edades muy tempranas, ya que, cuando crecieron y ya cambiaron los dientes, usan los inhaladores cuando tienen algún episodio respiratorio puntual.