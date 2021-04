Advierten sobre la importancia de vacunar a pacientes con enfermedades poco frecuentes

El sábado pasado, el ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollán, alertaba por los altos niveles de circulación de la variante Manaos de coronavirus en La Plata, reconocida a nivel mundial por ser la más contagiosa.



A raíz del aumento exponencial de casos que afecta al sistema sanitario de nuestra ciudad y otras regiones del país, algunos sectores de la población decidieron reforzar los protocolos y piden ser incluidos dentro de los grupos prioritarios que forman parte del Plan Estratégico de Vacunación contra el Covid-19.



El pedido se produce en el marco de la segunda ola, la cual, según el inmunólogo platense Guillermo Docena, “es mucho peor que la primera”. “El año pasado, los casos estaban más o menos focalizados. Ahora, después de esa primera ola, se desparramaron y hay gente infectada por todo el país. Si en cada punto, cada uno de esos infectados sigue contagiando, se vuelve algo incontrolable. Eso es, por ejemplo, lo que pasó en Francia”, dijo a diario Hoy.



Más allá de los esfuerzos realizados para conseguir las dosis necesarias para la población (Argentina está entre los 15 países que más vacunaron), algunos sectores decidieron ignorar las medidas impuestas por el Ejecutivo nacional, algo que genera preocupación, sobre todo en los habitantes que forman parte de los grupos de riesgo.



En este sentido, el doctor Juan Politei, miembro de la Fundación para el Estudio de las Enfermedades Neurometabólicas, destacó la importancia de priorizar la vacunación de todos los pacientes con enfermedades poco frecuentes.



En diálogo con este multimedio, el especialista explicó: “El término enfermedades poco frecuentes, también conocidas como enfermedades raras, es un concepto puramente estadístico.

Hablamos de una enfermedad poco frecuente cuando aparece en una incidencia menor a 2.500 nacidos vivos. Esto significa que las enfermedades raras son muy variadas, por eso es muy difícil englobar a todas y, en este caso, considerar a todas como enfermedades que se asocian a un mayor riesgo frente al coronavirus”.



Luego, agregó: “Después, cuando hablamos de pacientes en particular, vamos a encontrar pacientes que, aun siendo portadores de enfermedades raras, podrían no ser considerados de riesgo porque fueron diagnosticados en etapas muy tempranas de la enfermedad donde el paciente realmente todavía no está en riesgo”.



Teniendo en cuenta las complejidades que demanda desglosar cada caso en particular, la comunidad científica internacional considera que “todas las personas que convivan con este tipo de patologías deben ser consideradas pacientes de riesgo” en este contexto.



Este es el caso, por ejemplo, de la población con Pompe, una enfermedad poco frecuente que genera complicaciones ante un cuadro de coronavirus. “Es una enfermedad que afecta la fuerza muscular de los brazos y de las piernas, pero también afecta la capacidad respiratoria, es decir, los músculos que hacen que los pulmones se llenen de aire. Por ende, los pacientes Pompe tienen una mala mecánica respiratoria y, en el caso de tener un cuadro infeccioso respiratorio, van a tener una menor chance de solucionarlo o de curarse. Son pacientes de alto riesgo”, aseguró Politei.



El pedido del especialista llega dos meses después de que el Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis) solicitara que las personas que integran el colectivo sean consideradas como prioridad en la campaña de vacunación contra el coronavirus.