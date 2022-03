Advierten sobre los pedidos de información para la vacunación Covid-19

El Ministerio de Salud de la Nación reiteró en las últimas horas que no solicita información para la aplicación de dosis ni a través de WhatsApp, ni redes sociales ni llamados telefónicos. Bajo este contexto, volvieron a pedirle a la población que no brinde datos que no son solicitados y que corroboren las acciones.

El organismo no se contacta con los ciudadanos por medio de ninguna vía para pedir datos personales para la aplicación de la dosis contra la Covid-19. “La cartera sanitaria nacional adquiere y distribuye las vacunas, luego son las jurisdicciones las que se encargan de otorgar turnos para la aplicación de dosis a través de canales oficiales”, detallaron.