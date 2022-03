Aún no fueron descubiertas cientos de especies de mamíferos

Un equipo de científicos de la Universidad Estatal de Ohio afirma, después de un riguroso estudio, que al menos cientos de especies de mamíferos hasta ahora no identificadas se “esconden” a plena vista en todo el mundo. Publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), la investigación señala que la mayoría de estos animales ocultos son de cuerpo pequeño, muchos de ellos murciélagos, roedores, musarañas y topos.

“Las diferencias pequeñas y sutiles en la apariencia son más difíciles de notar cuando miras un animal diminuto que pesa 10 gramos que cuando miras algo del tamaño de un humano”, dijo Bryan Carstens, profesor de evolución, ecología y biología de organismos en Ohio. “No puedes decir que son especies diferentes a menos que hagas un análisis genético”, explicó.

Tal como se cuenta en el estudio, el equipo utilizó una supercomputadora y técnicas de aprendizaje automático para analizar millones de secuencias de genes disponibles públicamente de 4.310 especies de mamíferos, así como datos sobre dónde viven los animales, su entorno, historia de vida y otra información relevante. Con esa información, se construyó un modelo predictivo para identificar los taxones de mamíferos que probablemente contengan especies ocultas.

“Una estimación conservadora sería que hay cientos de especies de mamíferos en todo el mundo que aún no se han identificado”, aseguró Carstens. A su juicio, ese hallazgo, en sí mismo, no sorprendería a los biólogos: los investigadores solo han descrito entre el 1 y el 10 % de las especies de la Tierra. “Lo que hicimos que fue nuevo fue predecir dónde es más probable que se encuentren estas nuevas especies. Los mamíferos, además, están muy bien descritos en comparación con los escarabajos, las hormigas u otro tipo de animales. Eso es impactante”.