¿Cuánto sale tener un auto en La Plata?

La inflación que está sufriendo nuestro país ya no se puede esconder en ningún lado y mucho menos de los bolsillos de la gente que son los que más la sienten.

En este caso, diario Hoy decidió hacer un estudio sobre cuál es el costo aproximado del mantenimiento de un automóvil en nuestra ciudad.

El estudio se centró en automóviles de menos de 10 años, y estos son los resultados que se obtuvieron. Un automóvil con este tiempo de antigüedad puede tener por semana un gasto de combustible de entre $1.500 a $2.000, pero dependiendo del uso (alguien que trabaja en Capital Federal o conurbano) puede llegar a gastar hasta $15.000 en combustible. Con respecto al lavado, llevarlo a un lavadero dos veces por mes tiene un valor de ente $800 y $1.500 pesos, dependiendo del lugar de que como se lo quiera limpiar (solo por fuera; por fuera y dentro; fuera, dentro y motor, etc).

Ahora bien, en cuanto al descanso del auto en teoría no debería tener gasto de dinero. Bueno, esto no es del todo así: si se usa una cochera del centro, el costo por hora va de los $40 a los $70. Si la misma es céntrica pero no para horario laboral, sino fija, el costo es entre $5000 a $7000 mensuales. Alejándose del centro, pero aún dentro del casco urbano, este número cambia a $3.500 o $4.000.

Sobre el seguro del auto, lo cual es importante para que respalde cualquier cosa que le pueda pasar al vehículo, el gasto es grande. Uno contra todo riesgo cuesta entre $50.000 y $60.000 mensuales. En cuanto a la patente, se puede abonar todo el año de una vez o cada dos meses, pero va directamente de la mano del modelo del auto, por lo que los números son muy dispares, ya que lo que paga un auto de $500.000 no es lo mismo que pagará el de $1.500.000.

Por último, queda el servicio que debe hacerse cada 10.000 kilómetros, que oscila entre los $10.000 y $15.000 y se hace dos veces al año. Es importante también nombrar el cambio de cubiertas, que, si bien no se sumó en el final del estudio, es un aspecto que debe tener en cuenta el propietario o futuro comprador. Tiene un valor aproximado de $100.000 las cuatro, a razón de $25.000 cada una.

Entonces, ¿cuánto cuesta tener un automóvil en La Plata?Números más números menos, el costo de tener un auto en La Plata puede llegar a los 65.000 pesos por mes, sin contar las cubiertas, por no ser un gasto mensual, ni los dos service anuales, donde ese mes tendrán que salir $10.000 extra.