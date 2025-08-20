Preocupación en Arturo Seguí por un plátano que fue cortado

Hace pocos días en Arturo Seguí cortaron un árbol que tenía más de 150 años y era parte de la historia de los pobladores. Estaba plantado en la estación de trenes, lo mutilaron sin autorización. Por tal motivo los vecinos se están reuniendo para pedir ayuda porque tienen miedo que continúan con otros ejemplares añejos de la zona.

"Por favor necesitamos que nos ayuden. Es un desastre lo que está pasando. Esto es un crimen una masacre. Nos sacaron parte de la historia del pueblo, todos nos refugiábamos a la sombra de ese árbol cuando hacía calor, y cuando tomábamos el micro", explicó una de las damnificadas.

Según explicaron los frentistas durante tres días cortaron la calle para mutilarlo y además dijeron que la persona encargada de la delegación estaría cortándolo para venderlo como leña.

Otra de las habitantes comentó a la Red 92: "La situación no da para más la persona que está a cargo de la delegación se encargó de sacar el plátano que era un patrimonio del pueblo. No acata órdenes ni siquiera dio lugar a que espacios verdes pueda interceder, no le importa nada. No puede ser que estemos tratando con una persona así. Se adueñó de la Sociedad de Fomento El Progreso y también del Centro Tradicionalista, es una persona violenta".

Con miedo pidieron a las autoridades que cambien a la persona que esta a cargo de la delegación. Antes de que siga cortando más árboles para beneficio personal y terminar con la belleza del paisaje de Arturo Seguí.

"Estamos todos defendiendo el medio ambiente es por eso que lo hacemos visible para que paren con esta tala, esta muerte de los árboles indiscriminadamente, porque es un atropello ", concluyó.