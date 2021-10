Alerta: podría haber un rebrote de coronavirus en marzo

La médica patóloga Marta Cohen, que reside en el Reino Unido, habló sobre el rebrote de coronavirus que sufren los países que han relajado las medidas de prevención y pronóstico que en la Argentina puede pasar que para marzo "comiencen a subir los contagios". La especialista remarcó que "está bien relajar las medidas en la Argentina, porque hay pocos casos y muertos, y se está avanzando con la vacunación pero esto es temporario, hasta que haya otro brote".También expresó su preocupación porque en el país "no hay distanciamiento social ni hay aforos", sumado a que se están abriendo las fronteras a países limítrofes como Brasil, el cual "tiene muchos infectados porque tiene un presidente anti vacunas, y mucha variante Delta".

Por eso pronosticó que "lo que puede pasar es que hacia marzo comiencen a subir los contagios"."Una cuestión que pasó en Reino Unido y puede pasar también en la Argentina, es que el mensaje fue el de abrimos todo, lo peor ha pasado, y ahora va a ser muy difícil volver a decirle a las personas que vuelvan a cuidarse, a trabajar desde su casa y que mantengan el barbijo" expresó Cohen.

A modo de ejemplo, detalló la situación por la que está pasando el Reino Unido, que "ha llegado a los valores de marzo con 49.139 casos, las muertes aumentaron un 21%, y las internaciones hospitalarias un once por ciento".En diálogo con Radio Continental, la médica expresó que en Reino Unido "a pesar de que hay un 79% de la población mayor de doce años con las dos dosis de la vacuna y un 86% con al menos una dosis, hay algo que no funciona" ya que "hay personas internadas que tiene las dos dosis de la vacuna".

"Esto se debe a que desde el 19 de julio se dejó de usar máscaras, se acabó la limitación de aforos y el distanciamiento social, se vive una vida normal", indicó y agregó que "mi lectura es que la vacuna protege hasta un 90% para internaciones por enfermedad grave o muerte, pero para las infecciones no es tanto".Frente a ello consideró que "a pesar de estar vacunados debemos seguir usando el barbijo y el distanciamiento social" porque "los países que no relajaron tanto las medidas sanitarias tienen menos infectados, y evidentemente no se resuelve el problema solo con la vacunación".A su vez, señaló que hay una nueva variante de la cepa Delta, denominada AY2.4 que es "una mutación que hace al virus un 10% más contagioso y que ya está en Estados Unidos y Europa".