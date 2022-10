Alerta por la venta indebida de tierras de dominio municipal en Berisso

Por medio de la Subsecretaría de Tierra, Vivienda y Hábitat, la municipalidad de Berisso alertó a los vecinos que se está produciendo nuevamente la venta ilegal de inmuebles de dominio municipal por parte de personas que no son legítimos titulares de los mismos. Ante esta situación irregular, ya se formalizó la correspondiente denuncia penal ante la UFI nº 6 de La Plata.

En este sentido, los terrenos, ubicados en la zona del barrio Santa Teresita, se encuentran destinados a un proyecto de interés social, ante lo cual funcionarios comunales recomendaron que, previo a cerrar alguna operación inmobiliaria, efectúen todas las consultas necesarias ante el Municipio, y corroborar de este modo si el predio que se ofrece reúne las condiciones legales.

Todos aquellos vecinos que estén interesados en realizar consultas o recibir asesoramiento técnico-jurídico gratuito, pueden acercarse al primer piso del edificio de avenida Montevideo y calle 8, donde atiende la Subsecretaría de Tierra, Vivienda y Hábitat, de lunes a viernes de 8:30 a 14. También cuentan con la posibilidad de comunicarse telefónicamente al (221) 418-9670 o al 464-3390.

Asimismo, oficialmente, a través de un comunicado, se brindó una serie de recomendaciones para realizar una “compra segura”. En esta línea, se precisó que se debe “exigir toda documentación necesaria legal del inmueble o escritura”, como también “solicitar estado de dominio de la propiedad a través del informe en el Registro de la Propiedad”.

También se detalló que “la compra de un lote de terreno a su titular hace que rápidamente tengas tu escritura” y que “la compra a través de Derechos Posesorios hace que el proceso de regularización dominial, sea a largo plazo, en muchos casos con complicaciones por no contar con documentación que legitime la compra-venta”.

En lo vinculado a los lotes irregulares, se indicó que estos “no poseen subdivisiones con permisos municipales, no cumplen con la normativa urbanística regulatoria, además, no poseen delimitaciones claras de calles, accesos a espacios púbicos, etcétera, y no cuentan con conexiones a servicios básicos: luz, agua potable”.

“En la mayoría de los casos, se utiliza para su comercialización la denominación Venta de Derechos Posesorios, figura que no te hace dueño pleno de la propiedad”, añadieron.