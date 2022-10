Conmovedora carta de Viviam Perrone de cara a un nuevo Día de la Madre

Viviam Perrone, integrante de Madres del Dolor y mamá de Kevin Sedano, el joven de 14 años que falleció en 2002 luego de ser atropellado por un auto que circulaba a alta velocidad en la Avenida del Libertador y Corrientes, escribió una conmovedora carta a dos días de un nuevo Día de la Madre.

"Día de la Madre, pero….

Estoy agradecida a la vida. Tengo una familia hermosa. Nos reímos. Nos ayudamos y acompañamos. Agradezco también tener amigos maravillosos en todo el mundo. Nos encontramos después de años y parece que nunca hubiera pasado el tiempo. También soy agradecida porque siempre amé ser docente y puedo seguir trabajando con alumnos que me enseñan y respetan. Agradezco a la vida por mi hogar que me abraza en recuerdos y abre las puertas a mis hijos y nietos. ¿Cómo no ser agradecida si también soy familia de abrigo de 2 hermosos chiquitos que hace 5 años esperan ser adoptados? Mientras tanto mi familia le brinda el amor que necesitan.

Pero…

Pero… cada Día de la Madre me falta Kevin. Cada Día de la Madre sonrío al recibir el abrazo de mis hijos pero después ese sentimiento se envuelve en un velo gris. Me quitaron un hijo. Le arrancaron la vida a él y parte de mi ser a mí.

Y en este limbo entre la felicidad total y el dolor que apuñala mi corazón, pienso en los que podrían haber sanado esta herida desde la Justicia y eligieron no hacerlo. Eligieron no aplicar la Justicia para Kevin. Eligieron ignorarlo.

Gracias Dios, Ala, Universo por haberme hecho Madre de 3 seres maravillosos. Eric, Kevin y Yael. Pero, quisiera tanto hoy poder tenerlos a los 3 entre mis brazos. Quisiera poder mirar a los 3 a los ojos para que sientan mi amor. Quisiera que las Madres a las que nos arrancaron parte de nuestro ser pudiéramos volver atrás y sellar este día en un encuentro con todos los que hoy nos convierten en Madres, con TODOS ellos. Estoy agradecida a la vida, pero me falta Kevin".