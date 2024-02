Amor sobre ruedas: una pareja platense se volvió viral en las redes con su deseo de viajar en motorhome

Una pareja oriunda de la ciudad durante estos últimos días se volvió altamente viral en las redes sociales luego de que decidieran empezar a mostrar desde cero el proceso de remodelación de un motorhome para así poder viajar por todos lados, dentro y fuera del país. Con cuentas en TikTok e Instagram creadas por su hija con sus amigos hace muy pocos días de una forma muy casual, sus videos ya tienen millones de reproducciones y personas de distintas partes del mundo no solo le desean el mayor de los éxitos, sino también que se declaran fan de la pareja pidiéndoles que continúen mostrando el paso a paso. “Una de las cosas que prometimos es decir en qué cosas nos va bien y en qué cosas nos va mal para que la gente sepa y se evite eso”, aseguran Cecilia y Waldo.

“Encontramos esta camioneta divina ya con sus kilómetros, pero linda para armar. El objetivo primero es hacer viajes cortos hasta estar seguros de la camioneta que tenemos. Después iremos a donde pinte”, explicó Cecilia. Si bien admiten que sintieron cierta presión cuando comenzó a viralizarse todo, ahora lo toman con mucha más calma. “El proceso es tranquilo, nada nos mete presión. Lo que hacemos lo tenemos que hacer por diversión y no por obligación, no tiene que ser un laburo. Hay días que no tenemos ganas y otros que le metemos pata. También pasa que hay días que la pasamos discutiendo ideas”, indicó la pareja que aún no logra conseguir un lugar para guardar el vehículo.

Sobre la masiva e instantánea repercusión, declararon que se vieron realmente sorprendidos. Hoy por hoy, su cuenta de Instagram, llamada “adondepinte_”, ya tiene 200.000 seguidores y sus videos superan las tres millones de reproducciones, al igual que en TikTok, donde aparecen como “chechu­ywaldo”. “Nos llegan mensajes de que cumplimos el sueño de otra gente. Sinceramente fue el laburo de posicionamiento que hicieron mi hija y sus amigos, lo hicieron explotar. También creemos que pegaron porque sentimos que la gente cuando llega a esta edad se queda en la casa. A partir de los 50 o 60 años hay un montón de cosas que se pueden seguir haciendo porque tenés todo el tiempo disponible”, cerraron.