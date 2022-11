Su sueño, desde niño, era trabajar en la industria aeroespacial; y su vida está marcada por misiones al espacio. El ingeniero argentino Miguel San Martín trabaja en la NASA hace 37 años y participó en exitosas operaciones a Marte, en las que estuvo a cargo por ejemplo de los vehículos robóticos Pathfinder, Opportunity, Curiosity y Perseverance. Todas las misiones en las que intervino lograron sus objetivos.

En la actualidad San Martín es jefe de ingeniería de la Sección “Guía de Control” del Jet Propulsion Laboratory. En comunicación con diario Hoy, el experto se refirió a la situación actual de la industria espacial en el país y al entusiasmo que despiertan en los jóvenes las carreras relacionadas con esta temática.

“Argentina ha tenido grandes logros en el tema espacial. Primero en la parte científica con el último satélite, el Saocom, de alta complejidad y realmente un gran logro para el país. También con los Arsat y con las misiones anteriores que (investigadores) hicieron con la NASA y que culminó con el SAC-D (Satélite de Aplicaciones Científicas - D), que llevaba el instrumento Aquarius”, expresó.

En esa línea, amplió: “En cuanto a los profesionales, son de primera. Conozco a varios, incluso conozco gente de la NASA que trabajó con ellos en los proyectos que compartieron y siempre me hablaron excelentemente de las capacidades del país. En los estudiantes hay mucho entusiasmo, y mucho interés en la juventud argentina por tener un programa espacial fluido y con un futuro. Espero que el país le responda a esa juventud invirtiendo los recursos necesarios para que puedan desarrollarse aquí en su tierra”.

Por estos días, el profesional se encuentra en Argentina y fue el orador principal del encuentro “Migración de Ideas”, organizado por la Fundación Balseiro. “Hay varias razones por las cuales queremos investigar Marte, pero tal vez la más importante es averiguar si hubo vida”, remarcó durante su presentación.

Perseverance

En 2019 llegó al Planeta Rojo el rover Perserverance para iniciar una nueva serie de exploración marciana. En estos momentos se encuentra recolectando muestras que se espera poder traer de regreso a la Tierra para comienzos de la próxima década.

“En cooperación con la Unión Europea estamos en el medio del desarrollo de una misión para ir a tomar las muestras del suelo y rocas que en estos momentos el rover Perseverance está tomando en Marte”, destacó el investigador y agregó que el objetivo es poder “traer esas muestras a la Tierra para ser analizadas en búsqueda de evidencia de si hubo vida pasada en Marte. Es un proceso que va a llevar diez años para que esas muestras aterricen en la Tierra y se distribuyan a los centros de investigación”.

UNLP

Consultado sobre nuestra casa de estudios, San Martín manifestó: “He escuchado hablar muy bien de ella, no he tenido la oportunidad de irlos a visitar y entablar una relación más estrecha. Hacía tres años que no venía al país por el tema de la pandemia. Espero en un futuro ir y conocerlos a los profesores y estudiantes y tener una idea más cercana de sus planes de estudios”.