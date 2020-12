Arrancó diciembre y ya se ven varias estructuras de los primeros muñecos

Los tradicionales muñecos de fin de año, que han caracterizado a la ciudad de La Plata durante décadas, comenzaron a cobrar vida desde ayer, cuando en varias esquinas de la ciudad se empezaron a emplazar las estructuras de madera que le darán forma a las esculturas.

Este año, muchos vecinos se inclinarán por la figura de un coronavirus gigante para quemar en año nuevo, procurando cambiar los aires y energías de cara al 2021.

Otros, en cambio, ya adelantaron que le rendirán tributo a Diego Armando Maradona, trabajando una escultura de madera, metal y papel con la figura del 10.

Ayer se vieron vecinos trabajando en la esquina de 15 y 526, y en 4 y 517, en una clara señal de un ritual que se va a extender durante todas las tardes de diciembre. Especialmente cuando empiece a bajar el sol y los más chicos puedan coartar simbólicamente la calle pidiendo monedas o dinero para comprar los materiales con los que se irá construyendo el muñeco.

Teniendo presente que estamos en un año de pandemia y rige el distanciamiento social preventivo y obligatorio, solo quedarán habilitados los barrios y vecinos que respeten los protocolos para poder levantar las enormes estructuras que serán quemadas en la madrugada del 1° de enero del 2021.

Al ser consultados por este diario, muchos vecinos manifestaron no estar muy informados sobre los requisitos para poder armar un muñeco en este 2020 tan particular, pero sí están decididos a no interrumpir la tradición de todos los años en cada barrio de la ciudad.