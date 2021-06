Atención jubilados: el IPS anotará para el plan de vacunación

Con la llegada de más vacunas y el avance en la campaña de inoculación contra la Covid-19, desde el Instituto de Previsión Social (IPS) comenzarán hoy a inscribir a quienes aún no están registrados en el listado del programa VacunatePBA.



Quienes se acerquen a los Centros de Atención Previsional (CAP), que están habilitados en la provincia de Buenos Aires en el horario de 9 a 12 del mediodía, podrán ser inscriptos para recibir alguna de las vacunas que hay disponibles contra la enfermedad pandémica.



Según informaron desde el organismo: “Esta nueva modalidad apunta a sumar al programa de vacunación a aquellos que por algún motivo no hayan podido realizar la inscripción online en la página oficial”.



Cabe recordar que quienes ya se anotaron no deben volver a hacerlo y que, desde el fin de semana pasado, la vacunación es libre para todos aquellos adultos mayores de 70 años que no se anotaron: solo deben acercarse al vacunatorio más cercano con el DNI que acredite domicilio en la Provincia.



En La Plata, el centro de atención es en la sede central en 47 nº 530 entre 5 y 6; mientras que en Berisso es en calle Lisboa n° 166 entre 9 y 10.