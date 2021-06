Advierten que hay una serie de consecuencias en los recuperados

Un estudio de la Universidad de Oxford comprobó que 1 de cada 3 pacientes recuperados de Covid-19 presentaron secuelas neurológicas o psiquiátricas luego de haber cursado la enfermedad. Argentina no es la excepción: en nuestro país también se han presentado personas con diferentes problemáticas cognitivas luego del alta.



Diario Hoy dialogó con el doctor Ismael Calandri, especialista en Neurología Cognitiva de Fleni (MN 133008), quien señaló que reciben cerca de un centenar de pacientes al mes que se acercan con este tipo de problemas.



“Recibimos pacientes con síntomas cognitivos después del Covid-19, los estudiamos y vemos si les podemos dar una respuesta. No podemos decir cuánto es en la población en general, no es un número muy grande pero los hay; en un mes vemos cerca de 100 pacientes y cerca del 25% tienen un deterioro cognitivo objetivable, es decir que les hacemos test y encontramos que están anormales algunas de las funciones mentales cerebrales”, marcó.



En ese plano, Calandri señaló que aún desconocen el origen: “Porque en la función cognitiva intervienen varias cosas, puede ser porque tiene daño cerebral y sus neuronas no están funcionando o porque esté en una condición particular en donde pueda fallar”.



Por ejemplo, si dormimos mal, la atención cae por debajo de lo normal y eso no quiere decir que se dañó el cerebro, sino que no trabaja en las óptimas condiciones para el desarrollo de una actividad regular.



“Muchos de estos pacientes están recuperándose de una enfermedad infecciosa grave, estuvieron muchos días internados, sin aire y todas esas cosas comprometen el funcionamiento cognitivo sin necesidad de que esté dañado el cerebro”, dijo.



También destacó que algunos pacientes relatan que tienen fallas en la memoria, como también dolores de cabeza muy fuertes que antes no experimentaban. “Eso es porque muchos cuando se están recuperando sienten que están más lentos o se olvidan cosas, en muchos no encontramos nada y en otros encontramos que hay un pequeño compromiso en la reacción”.



“Si es por el virus, la infección y por los trastornos del ánimo (sobre todo la ansiedad) que pueden influenciar en esto es algo que aún no sabemos, pero si hay niveles altos de ansiedad también la atención va a andar mal”, subrayó el especialista.



En tanto, agregó: “Hay una complicación muy frecuente de una cefalea poscovid, que es muy particular y que sufren quienes tuvieron la enfermedad: tiene características tensionales, es opresiva, ya la conocemos como un cuadro clínico”.



Estos déficits más severos se observaron en pacientes de edad más avanzada y que tuvieron internaciones mucho más complicadas, pero también vieron que hay pacientes jóvenes con compromisos leves de la atención, como así también en quienes fueron asintomáticos.



“Los tratamientos de los síntomas cognitivos pueden tener ciertos enfoques pero una de las importantes es la rehabilitación, que sabemos que es una terapia que los puede beneficiar sea cual sea el origen. No tenemos un tratamiento para el Covid-19 pero lo podemos ayudar con la rehabilitación, que tiene varias aristas; pero las más importantes es que hagan ejercicios de desafío y la psicoeducación, para aprender a lidiar con los síntomas e impacten menos en el día”, concluyó.