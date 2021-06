Alerta en Gimnasia: Atlético Tucumán va por el Pulga Rodríguez

Es de puro conocimiento el deseo y el interés que tiene Gimnasia en sumar al Pulga Rodríguez para el próximo campeonato. El delantero de 36 años fue la gran figura de la Copa de la Liga y de yapa, consiguió el título con Colón. Pero en las últimas horas, un viejo conocido del jugador presentará una oferta.

Según aseguró su presidente. Mario Leito, Atlético Tucumán presentará una oferta este lunes para que el delantero regresa al elenco Decano y se retire allí. Más allá de haber señalado su deseo de jugar en Boca, Luis Miguel destacó que le gustaría poder retirarse en el club de sus amores.

"El hincha quiere que vuelva. En el momento que me tenga que retirar, lo voy a hacer con la camiseta de Atlético Tucumán. Después de haber metido más de 100 goles con esa camiseta, no puedo no retirarme con la camiseta de Atlético", destacó el Pulga. Al escuchar esto, Mario Leito destacó en las redes sociales que ofertarán por él.

"Ante lo públicamente manifestado por él, respecto de regresar a vestir la camiseta de Atlético Tucumán, desde la institución le realizaremos en el día de mañana una oferta formal y concreta, para cumplir su sueño y el de todos los hinchas decanos", destacó el mandatario ¿Se acabó el sueño de Gimnasia?