Logan Paul soportó los ocho rounds ante Floyd Mayweather: las repercusiones

Ante la mirada de todos los fanáticos del boxeo, quienes estaban esperando un nuevo regreso de Floyd Mayweather Jr., uno de los grandes campeones de la historia y de los personajes más carismáticos que tiene este deporte, se vivió una nueva velada que finalmente dejó una sensación a poco.

Floyd se enfrentó en un combate de exhibición en el Hard Rock Stadium de Miami (Florida) ante el youtuber Logan Paul, una celebridad con escasa experiencia sobre los cuadriláteros pero con el alcance mediático necesario para ser parte de un evento millonario.

Pese que se esperaba una victoria fácil del ex púgil de 44 años, el youtuber aguantó los ocho asaltos y al no haber jueces, no hubo ganadores ni perdedores. Aunque el ex boxeador demostró ser mejor entre las cuerdas, no pudo derribar a su oponente.

La pelea, promocionada por el propio Mayweather a través de su empresa promotora, no tuvo jurados, por lo que no se declaró ganador oficial. Fuetelevisada por la señal de cable ESPN.

Mayweather, desde su retiro con la excepcional marca de 50-0-0 con 27 ko, realizó dos combates, el supermillonario choque con la estrella de la UFC Conor McGregor, a quien noqueó técnicamente en 10 rounds, en agosto de 2017 y otro ante el kickboxer Tenshin Nasukawa, a quien noqueó rápidamente en diciembre de 2018.

Logan Paul, por su parte, y a sus 26 años tiene un antecedente en el boxeo y es una derrota por puntos en 6 rounds, en decisión no unánime, ante otro youtuber, el inglés Olajide William Olatunji (KSI), en noviembre de 2018.

En esa pelea Paul logró derribar a su rival en el cuarto round, pero luego lo golpeó en el piso por lo que le descontaron dos puntos, decisivos a la hora del fallo de los jurados.

Su hermano menor, Jack, también es un conocido youtuber, además de actor, y también boxeó profesionalmente pero con mejor suerte: tres triunfos en otras tantas peleas, aunque fueron con otro youtuber, un exjugador de básquetbol (Nate Robinson) y un expeleador de artes marciales mixtas.

Floyd, la máquina de generar dinero

Lo de Mayweather-Paul fue una exhibición de boxeo, pero con el espíritu de show. Un histórico crossover, como lo definió la propia promotora de Floyd. No hubo ganador oficial, pero lo que seguramente hubo en los bolsillos es dinero: se estima que Mayweather embolsó casi 100 millones de dolares solo con haberse subido al cuadrilátero que prepararon en el Hard Rock Stadium de Miami. El norteamericano es uno de los mejores boxeadores de la historia con un récord impoluto de 50 triunfos y ninguna derrota. Pero también es una efectiva máquina de generar dinero. “Mi apodo es Money por una razón. Trabajé muy duro durante años y años para llegar a cierto nivel. Creo en trabajar más inteligentemente, no más duro. Entonces, si es algo fácil como esto (por la pelea ante Paul), un robo a un banco legalizado, tengo que hacerlo”, se sinceró sin demasiados rodeos el propio Floyd durante los últimos días.



No es una simple frase provocativa la del exboxeador de 44 años. Es cierto que su constante ostentación es un método de captación de espectadores con el viejo paradigma de atracción del “que hablen bien o mal, pero que hablen”. Sus fotos con torres de dólares o con relojes costosos son habituales en sus redes sociales, tanto como sus declaraciones resonantes sobre el dinero.

Pero al fin y al cabo, la receta funciona: la revista Forbes informó a mediados del año pasado que fue el deportista mejor pagado de la última década con 915 millones de dólares por encima de Cristiano Ronaldo, LeBron James o Lionel Messi.

Como el de Mike Tyson, otro regreso que hizo ruido

El regreso de Mayweather al ring después de su retiro se suma al que recientemente protagonizó otra leyenda como Mike Tyson, quien elogió la irrupción de figuras mediáticas para generar más atención en el boxeo, y también a la futura aparición de Óscar de la Hoya, quien planea volver a la actividad a sus 48 años. Cada vez son más los promotores y estrellas del boxeo que están dispuestos a fórmulas creativas para generar grandes ingresos económicos, algo que Money Mayweather sabe hacer muy bien.

En tanto que Tyson, a los 54 años volvió a subirse a un cuadrilátero para una atractiva exhibición ante Roy Jones Jr. y mostró que el paso del tiempo no le quitó su feroz nivel. Iron Mike propuso de principio a fin en el ring montado sobre el Staples Center de Los Angeles. Ayer Mayweather mostró en Miami que su físico sigue intacto.