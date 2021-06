La Selección se concentrará en Ezeiza durante la Copa América

El Seleccionado argentino mantendrá su concentración en el predio de Ezeiza durante la disputa de la Copa América en Brasil, así lo confirmó la Asociación del Fútbol Argentino luego de garantizar la presencia del combinado nacional en la controvertida edición 2021 del campeonato organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol. La delegación argentina “recibió la autorización para usar como base su predio de Ezeiza y deberá cumplir con el arribo obligatorio a la sede brasileña el día previo al partido” que le toque disputar, notificó en su cuenta de Twitter oficial el combinado albiceleste.



Lionel Messi y sus compañeros tendrán su debut oficial el próximo lunes 14 ante Chile en Río de Janeiro; el viernes 18 enfrentarán a Uruguay en Brasilia; el lunes 21, a Paraguay en esa misma ciudad; y el lunes 28, a Bolivia en Cuiabá. Todos encuentros correspondientes al Grupo A.



En el marco de los entrenamientos para el choque del próximo martes en Colombia, desde las 20.00, por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas; los futbolistas comandados por Lionel Scaloni cerraron este domingo con los trabajos en nuestro país, donde el preparador físico, Luis Martín, organizó y coordinó los primeros movimientos en el campo de juego, que tuvieron como eje principal labores de coordinación, velocidad, reacción y técnica. Por su parte, tras el bloque inicial, el técnico dividió al grupo en dos para hacer un ensayo formal de fútbol con diversas consignas. Los ejercicios de balón detenido fueron practicados en el último tramo del entreno.



Finalmente, vale señalar que la delegación argentina partió rumbo a Barranquilla a las 15 en un vuelo chárter de la compañía Aerolíneas Argentinas. Hoy hablará en conferencia Lionel Scaloni y luego habrá una nueva práctica del combinado nacional en el Estadio Metropolitano, aunque al cierre de esta edición se desconocía a qué horario.

Armani sigue siendo baja



En la previa de lo que será este compromiso ante el seleccionado colombiano, hubo una jornada de hisopados para la estructura futbolística, donde los resultados de los testeos realizados a la delegación albiceleste arrojaron resultados negativos. La excepción fue el arquero Franco Armani, que continúa dando positivo y no pudo viajar con el plantel a Barranquilla. En consecuencia, el hombre de River no podrá ser considerado, como sucedió en la igualdad ante Chile 1-1 en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. De esta manera, aunque no está confirmado, Emiliano Martínez seguirá siendo titular.