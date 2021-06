Lucas Barrios: "Desde lejos les voy a estar deseando siempre lo mejor"

A un día del inicio de la pretemporada en Estancia Chica, el Lobo lamentó su primer baja en una zona sensible del plantel. Lucas Barrios anunció su salida de Gimnasia en sus redes sociales.

Tal como se preveía, la salida del delantero sucede tras un acuerdo entre las dos partes en visperas del final de su contrato el próximo 30 de junio. El Lobo pierde a un delantero de jerarquía de cara a la próxima competición.

En ese sentido, Lucas Barrios expresó: "Quería comunicarles por este medio a todos los hinchas de Gimnasia y a todos mis seguidores que se ha terminado mi vínculo con el club".

"Quería agradecer a todos los triperos por el apoyo incondicional todo este tiempo vivido", continuó el experimentado delantero de extensa trayectoria.

Además, les agradeció a todos los trabajadores del Club y a sus compañeros "Por el gran grupo que se formó, siempre dando todo a pesar que en algun momento el covid nos golpeó, pero salimos adelante y dejando todo por el equipo!".

Sin embargo, el delantero se refirió a su llegada al Lobo de la mano de Diego Armando Maradona: "Gracias Diego por haberme llevado a este hermoso club, por darme la posibilidad de jugar en tu equipo, fuiste vos quien confió en mi y me apoyó siempre en los momentos difíciles, desde el cielo nos seguías ayudando, era como me dijiste cuando llegué que me iba encariñar con la gente y el club y fue así, me encontré con un club que tiene mucha pasión!!", concluyó.