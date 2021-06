“A Messi hay que hostigarlo, no dejarlo jugar ni pensar”

El mediocampista del seleccionado colombiano Gustavo Cuéllar, una de las figuras del equipo en la victoria contra Perú, advirtió que a Lionel Messi “hay que hostigarlo” y “no dejarlo jugar ni pensar”, en el partido del próximo martes por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para Catar 2022. “No lo enfrenté nunca pero en lo personal creo que es el mejor jugador del mundo. Hay que tener un cuidado especial y respetarlo mucho”, expresó el volante que juega en Al-Hilal de Arabia Saudita, en conferencia de prensa.



Consultado sobre cómo hay que marcar al capitán del seleccionado argentino, el ex Flamengo, dijo: “Hay que hacerle coberturas y estar pendientes en cualquier parte del campo. Presionarlo, hostigarlo y no dejarlo jugar ni pensar”, al tiempo que agregó: “Argentina va a tener un poco de cuidado con el tema del clima acá, al que nosotros trataremos de sacarle provecho. No creo que ellos resistan 90 minutos presionándonos”.



Para cerrar con sus palabras, Cuéllar sostuvo: “Va a ser un plus volver a ver hinchas en el Metro, así sea en un porcentaje mínimo. Vamos a sentir el apoyo de todos y trataremos de regalarles una linda alegría, con un triunfo ante Argentina”.