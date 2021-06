“Necesitamos sumar tres puntos el martes”

Claudio Bravo habló en la previa al encuentro contra Bolivia y fue contundente en su postura: “Necesitamos hacer tres puntos el martes, si no lo conseguimos no va a servir mucho el punto contra Argentina. No somos los mismos de antes. Por la edad el desgaste es diferente, cuando tienes 25 años puedes correr por toda la cancha, pero hoy apelamos a otras cosas. La inteligencia y la madurez te hacen jugar de una forma distinta”.



En cuanto al equipo, Arturo Vidal recibió el alta médica pero todavía está entre algodones y se duda que vuelva a jugar tras perderse el partido con Argentina al ser positivo de Covid-19.