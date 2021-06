El Lobo comienza la pretemporada en Abasto

Hoy por la mañana volverán las actividades en Estancia Chica. Gimnasia comenzará su primer día de pretemporada para pensar en la segunda parte del 2021 y en el torneo que comenzaría dentro de un mes y medio, según lo que tienen pensado en la Liga Profesional y la AFA. Con algunas bajas y una sola cara nueva, Leandro

Martini y Mariano Messera tendrán su segunda pretemporada al mando del equipo profesional tras su confirmación como técnicos en enero tras la Copa Diego Armando Maradona.



Respecto a los que no estarán, Lucas Barrios y Marcelo Weigandt no seguirán en el Lobo, por lo que mañana no dirán presente. El delantero consensuó con la dirigencia Tripera no estar, ya que no habrá renovación de contrato. Mientras, el Chelo volverá a Boca, que usó la cláusula de repesca. Además de esto, los colombianos Harrinson Mancilla y Johan Carbonero todavía se encuentran en su país y ni bien puedan volver estarán en Estancia. Por último, a pesar de que en algún momento se barajó la posibilidad de que esté, no se contará con la presencia de Víctor Ayala y todavía sigue sin recibir propuestas desde calle 4 para renovar.



A pesar de estos cinco nombres ausentes, Nicolás Colazo sí estará. Luego del entrenamiento, firmará su contrato por 18 meses con el Lobo y dirán presente Horacio Tijanovich, Matías Pérez García y Nicolás Contín. A Tija se le termina el contrato el 30 de junio, pero a diferencia de Ayala y Barrios, deberá hacerse presente aunque entrenaría con un selectivo como lo hace desde enero. Al no ser tenidos en cuenta, está la posibilidad de que Pérez García y Contín tengan sus últimos días en Abasto durante la semana.



Todo dependerá de las ofertas que puedan llegar a tener como así también la decisión final que tomará la dupla con estos dos jugadores.