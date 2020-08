Ayudar con un cafecito

La pandemia quita, pero también provee. En tiempo récord, Damián Catanzaro, un programador de 25 años que vive en Capital Federal, ideó una plataforma que busca unir a creadores, ONG y proyectos con gente que quiera aportar a lo que hacen.

Cafecito.app tuvo su primera versión el 29 de mayo, y Catanzaro tardó tan solo una semana en ponerla a punto. “La liberé y explotó”, contó a diario Hoy el artífice del proyecto. “El primer día hubo cerca de 400 cuentas creadas, fue una locura. No paró de crecer, mucha gente me dijo que estaba muy buena, que era necesaria una herramienta como esa”, relató.

La idea estuvo en la cabeza de su creador desde el verano pasado. Incluso, la puso a consideración de sus seguidores: “Soy una persona muy activa en Twitter y me gusta hacer código libre para que otras personas usen y aprendan, y tenía ganas de monetizar ese aporte que hacía, así que comencé a buscar plataformas que me permitieran hacerlo. Encontré algunas, particularmente dos muy grandes fuera del país que están en dólares. Esto me dio pie a publicar un tuit preguntando si les copaba la idea de generar una plataforma similar con pagos locales con Mercado Pago. La idea prendió, así que empecé a armarla”.

¿Cómo funciona?

El precio base de un cafecito es de $50, y cualquiera que explore la plataforma puede regalarle cuantos cafecitos desee a escritores, fotógrafos, diseñadores, dibujantes, entre otros. Los perfiles, nucleados en más de treinta categorías, tienen una breve descripción del trabajo que realizan y pueden recibir no solo donaciones, sino mensajes de apoyo.

En términos prácticos, el creador de la aplicación explicó que es mucho más fácil compartir una URL en redes sociales, por ejemplo, que utilizar una aplicación que la gente tiene que bajar e instalar. Esta circunstancia definió que Cafecito.app sea una plataforma web y no una aplicación para celulares.

Actualmente, Cafecito.app tiene más de 10.000 perfiles y cada día se crean entre 300 y 500 más. Si bien es una plataforma que funciona en toda la Argentina, Catanzaro tiene en sus planes expandirla a otras regiones donde funciona Mercado Pago, como Chile, Uruguay y México.

A Catanzaro no solo lo sorprendió la velocidad con la que creció la plataforma, sino la variedad de perfiles que se crearon: “Hubo de todo. Muchos diseñadores empezaron a hacer caricaturas o diseños de banners por tres o seis cafecitos. Se empezó a dar mucho ese intercambio. Hay mucha gente que hace arte”, repasó.

“Yo les pagué cafecitos a varias personas, a muchos amigos que se están lanzando a hacer freelance”, reveló a diario Hoy el creador de Cafecito.app, que, en tiempos de pandemia, tendió una gran mano a mucha gente que en este contexto vio reducido su trabajo o directamente lo perdió.

“En este sentido, recibí un montón de agradecimientos. Muchos agradecimientos de peluqueros, un sector muy afectado. Estoy muy feliz por esto”, concluyó.