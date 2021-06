Batman Solidario inauguró un mural en homenaje al personal del Hospital de Niños

Con el objetivo de brindar un reconocimiento por su labor, Batman Solidario inauguró un megamural que rinde homenaje a las y los trabajadores del Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, en el que se refleja el trabajo diario de cada uno de ellos.



“Desde el equipo teníamos pensado hacer un homenaje al personal del hospital con el que estamos tan identificados, hace más de 8 años que lo visito y forma parte de mi vida, en todo ese tiempo vimos la manera en que ellos se brindan a las familias. Es un hospital muy especial, siempre quise hacer un reconocimiento y con la pandemia me pareció que es el momento indicado”, dijo Batman a diario Hoy.



Son distintos murales y en cada uno iba a haber un superhéroe homenajeando al personal, pero desde la Dirección se propuso hacer dibujos de cada uno de los equipos y unieron las dos ideas para reflejar que los profesionales de la salud son “los verdaderos héroes y heroínas”.



“Todo lo que es la decoración del hospital está a cargo de una de las Robin, que diseña, y otro chico que dibuja, después están los chicos que van pintándolos y se sumaron los voluntarios que van los sábados, está todo hecho por el equipo”, marcó Batman.



En ese plano, agregó: “Los vecinos también se asombraron, se paraban para felicitarlos, yo estuve porque como cabeza de grupo hay que dar el ejemplo y vi cómo el personal y la gente los felicita; es una esquina que está bastante oscura y ahora va a quedar hermosa, no solo por los murales, sino por las luces que incorporamos”.



A la vez, el héroe solidario marcó que desde su equipo tuvieron “un especial cuidado para que no quede ningún grupo afuera porque la idea es que todos se sientan representados, que nadie quede excluido porque cada uno cumple una función que conforma un todo en lo que brindan a estas familias que llegan tan preocupadas por la salud de sus chicos”.



En ese sentido, el enmascarado que desde hace años colabora a través de diferentes campañas con el Hospital de Niños marcó que este mural no concluyó con la inauguración de ayer, sino que seguirá sobre calle 65.



“Vamos a recibir una donación que nos va a permitir seguir haciendo el mural por la calle 65, así que va a llegar hasta la parte nueva del Hospital. Es una linda oportunidad para que la gente de bien le rinda el homenaje tan merecido al personal que siempre están con los brazos abiertos, las verdaderas obras se tienen que dar así, abiertas y festejando entre todos”, concluyó.