Bill Gates quiere tapar el Sol para terminar con el calentamiento global

El fundador de Microsoft, Bill Gates, tiene un plan: frenar el cambio climático. Para lograrlo, financia un proyecto de la Universidad de Harvard que prevé la creación de un tipo de tecnología especial para reflejar la luz solar fuera de la Tierra. El Experimento de Perturbación Controlada Estratosférica (Scopex) está evaluando la posibilidad de vaciar en la atmósfera toneladas de polvo de carbonato de calcio no tóxico que permitan atenuar la radiación y así enfriar el planeta.



No obstante, el proyecto del multimillonario empresario no es visto con buenos ojos por toda la comunidad científica, ya que la ­controversial tecnología que se busca aplicar tiene la dificultad de la falta de antecedentes, por lo que es impreciso calcular los riesgos que acciones como estas podrían generar al ser aplicadas a gran escala, incluyendo ­cambios extremos en los patrones climáticos no muy diferentes a las tendencias de ­calentamiento.



Con la aprobación de la Swedish Space Corporation, los investigadores realizarán una prueba en junio de este año, cuando un globo aerostático vuele hasta los 20 kilómetros de altura para dejar caer pequeñas cantidades de polvo calcáreo.



Se sabe que el cambio climático es generado por la liberación a la atmósfera de gases de efecto invernadero que, en otros términos, es producto de la contaminación humana. Las consecuencias de este fenómeno, en tanto, son las lluvias intensas donde antes no las había, sequías interminables, olas de calor, desfasaje en el comienzo de las estaciones y aumento de la temperatura promedio en diversas regiones del planeta, entre otras.