Budín inglés y galés

e nos termina el año! Y fue tan pero tan complicado que pensé: no puedo complicar más a mis casalitos con otra receta de mil pasos. Vamos con dos opciones: algo bien simple para la mesa dulce, como el budín inglés; o si estás a full con Masterchef y estuviste practicando, te dejo una opción más jugadita: budín galés.

Elegí estas recetas porque en pleno diciembre necesitamos algo que no falle, y te aseguro que si seguís todos los pasos, este te sale bien sí o sí. ¡Vamos a la primera receta!

Budín inglés - Ingredientes

•100 g de manteca

•220 g de azúcar

•3 huevos

•Esencia de vainilla (dos cucharaditas)

•Ralladura de una naranja o un limón

•370 g de harina leudante

Opcional:

•150 g de pasas de uva

•100 g de cerezas confitadas

•150 g de las frutas secas que más te gusten (nueces, almendras, castañas de cajú)

•Una copita de coñac

Preparación

Batir la manteca blanda junto con el azúcar con una cuchara de madera hasta que quede una crema y no se noten los granitos de azúcar (no uses la misma que usás para cocinar salado porque te llena de gusto el budín).

Incorporar los huevos de a uno, el coñac, la esencia y la ralladura.

Retirar una cucharada de harina y mezclarla con las frutas picadas.

Añadir a la preparación anterior el resto de la harina y las frutas en forma alternada.

Distribuir la pasta en dos moldes para budín inglés medianos, enmantecados y forrados en papel manteca. Hornear a 160 °C durante 40 minutos.

Y ahora te dejo uno internacional, que si estás inspiradx, vas a ser el/la Masterchef de estas fiestas: budín galés. Esta receta te rinde para nueve budines, que podés dejar freezados o prepararlos para regalar (este se empieza a preparar 24 horas antes ­porque hay que dejar algunos ingredientes macerándose, pero ya te digo que vale la pena).

Budín galés - Ingredientes

•Vino oporto: 650 cc

•Ciruelas pasas: 400 g

•Opcional, cáscara de naranja confitada: 250 g (es superfácil, en mi Instagram te enseño a hacerlo: @espaciocasale)

•Azúcar negra: 475 g

•Nueces: 350 g

•Manteca: 600 g

•Azúcar común: 650 g

•Yemas: 12

•Claras: 12

•Ralladura de limón: 2 cdas.

•Ralladura de naranja: 1 cda.

•Harina 0000: 900 g

•Canela: 2 cditas.

•Clavo de olor molido:

1 cucharadita

Preparación

Remojar en el oporto las ciruelas y las cascaritas de naranja picadas. Agregar el azúcar negra y las nueces. Dejar reposar durante 24 horas.

Batir la manteca blanda con el azúcar común hasta obtener una crema.

Añadir las yemas de a una. Perfumar con las ralladuras y añadir la mezcla que se había dejado reposar. Incorporar la harina cernida con la canela y el clavo de olor, intercalando las claras batidas a nieve.

Unir suavemente.

Distribuir en nueve moldes de aluminio de 23 cm de largo, enharinados y enmantecados. Hornear a 160 °C por 45 minutos.

¡Listo!