Buscan discutir la “patologización de la gordura” y erradicar su estigmatización

El activismo “gorde” está cerca de su primer Encuentro Plurinacional. La gordofobia, la delgadez como modelo hegemónico del cuerpo, las disidencias y las corporalidades, las políticas públicas y la agenda que la sociedad comienza a discutir. “Está apareciendo el debate sobre el cuerpo como tema de agenda política”, advierte Lux Moreno, filósofa y activista.

Convocado por el Colectivo de Gordes Activistas de Argentina (CGA), el 27 de noviembre próximo se realizará en la ­provincia de Buenos Aires el primer Encuentro Plurinacional de Gordes en Argentina. Dicho evento se llevará a cabo desde las 10 en el predio Quinta Seré, ubicado en Santa María de Oro 3530, Castelar, partido bonaerense de Morón, y busca un “primer acercamiento y accionar del colectivo con la ­comunidad gorda, para encontrarnos y establecer un canal de comunicación que nos ­permita trabajar en conjunto”, dijeron los organizadores.

Los convocantes se proponen entablar acciones para denunciar “la patologización de la gordura” y tienen como fin “dar luz a diferentes violencias para así erradicar la estigmatización y la gordofobia”, de acuerdo a lo detallado en un comunicado.

“En las luchas trans y feministas, en los colectivos LGTB, la diversidad corporal aparece muy fuertemente. La diversidad corporal implica que los cuerpos son todos diferentes. La diversidad corporal está com­puesta por los colectivos trans, por los colectivos intersex, por los colectivos de la diversidad funcional, mal llamados discapacitados, así como por el activismo gordo. Hay ahí un trabajo sobre las discriminaciones y las violencias que se fijan directamente sobre los cuerpos. Esos discursos no se fijan solamente sobre el tamaño o la capacidad del cuerpo, sino también sobre la diversidad sexual, por ejemplo”, explica Lux Moreno, que estará presentando su libro Gorda traidora en el evento.

La discriminación en primera persona

Desde diario Hoy nos comunicamos con Tamara Pacheco, activista platense, quien pidió por favor poder usar la palabra gorde y todes, de ser necesario, ya que para ella es sinónimo de la lucha que llevan ­adelante.

—¿Has sufrido discriminación en carne ­propia?

—Uf, no podría decirte cuánto. En mi casa, en la escuela, en la secundaria, en la calle, en la facultad, en tiendas de ropa, en casas de comida y hasta en mi propia casa. Es muy difícil poder hablar de discriminación cuando ha sido una constante en mi vida. Tengo recuerdos hasta del jardín que me discriminaban por ser gordite, y eso no pasa entre chiquites, eso pasa porque tienen acceso a cosas que no deberían ver o sus padres directamente les inculcan que ser gorde está mal.

—¿Cómo creés que se puede empezar a ­cambiar esto?

—Los medios deben dejar de inundarnos con cuerpos hegemónicos que solo tiene un porcentaje de la sociedad ínfimo, que además los muestran triunfantes, como si ser flaco fuera sinónimo de éxito. La Ley de Talles es fundamental, porque eso nos margina a vestirnos distinto por no encontrar talles y es el principio de la discriminación silenciosa. Basta de “tener el cuerpo para el verano”, todes los cuerpos son para el verano, por ser gorde no me quiero morir de calor o que me dé vergüenza sacarme la ropa.