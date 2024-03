Buscan inventar una pastilla para evitar ir al gimnasio

Los avances de la ciencia y la tecnología siguen a la orden del día en todas sus ramificaciones. En las últimas horas se informó que científicos están desarrollando una pastilla para que todos aquellos que no pueden concurrir a gimnasios puedan tener esos beneficios ingiriendo esa píldora. “El ejercicio beneficia tanto a la mente como al cuerpo, no podemos reemplazar el ejercicio y sigue siendo importante en todos los niveles. Si puedo hacer ejercicio, debería seguir haciéndolo, pero hay muchísimos casos en los que no es posible y se necesita un sustituto”, explican de forma anticipada los expertos para evitar ciertas críticas. Por lo pronto, la pastilla fue probada en roedores, con resultados bastante esperanzadores. “Si hay un compuesto que pueda activar los receptores de manera efectiva, se podrían generar muchos efectos beneficiosos”, indicaron desde el equipo de investigadores.