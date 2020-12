Buscan que las publicidades del verano incluyan diversidad de cuerpos

La campaña “Queremos que nos representen” llama a la industria de la moda a incluir diversidad de cuerpos en la Argentina. La iniciativa está impulsada por el proyecto Bellamente, que desde 2018 trabaja con el objetivo de promover la aceptación social de la diversidad corporal, sexual y de género.



La idea “nace a partir de ver las publicidades de la temporada Verano 2021 de distintas marcas mainstream argentinas, en donde la falta de representación de la diversidad corporal sigue siendo una problemática social”, explican en un comunicado. “La industria de la moda continúa resaltando estereotipos de belleza tradicionales que no se ajustan a la realidad general de la población, alimentando la cultura de la delgadez, el mandato de la juventud eterna, invisibilizando la diversidad étnica, y no teniendo consideración acerca de las diversidades funcionales”, agregan.



“Es hora de que empecemos a hablar de cuerpos diversos, porque reales somos todas las personas”, asegura Candela Yatche, escritora y fundadora de Bellamente. “Si hacemos el ejercicio de ver las campañas de las distintas marcas

–propone Yatche– nos podemos dar cuenta de que hay algo que se repite: la falta de representación a la diversidad corporal”.



“Por mucho tiempo creí que yo no era apta para usar ciertas prendas, porque nunca las veía en cuerpos como el mío”, reflexiona Brenda Mato, activista y modelo que participa en la campaña. Por su parte, Beltrán Horisberger, también integrante de la iniciativa, sostiene: “Si la diversidad corporal estuviera representada en el mundo de la moda, esa sensación de que tu cuerpo no es normal o de que tu cuerpo no debería existir, no se daría”.



Bajo la bandera #QueremosQueNosRepresenten, desde Bellamente seleccionaron fotos de campañas actuales para contrastarlas con trece personas con corporalidades que no suelen estar presentes en las revistas, las publicidades o imágenes de la vía pública.



Desde Bellamente enfatizan en que la crítica no está dirigida a los cuerpos que entran dentro de la norma, sino a la falta de representación de cuerpos que quedan por fuera, que son la mayoría.



Además, la campaña llama a pensar en “el impacto que tiene la falta de representación en la autoestima y en la construcción de las identidades, generando consecuencias negativas en nuestra salud mental, física y emocional”.