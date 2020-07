Cada vez más platenses donan para ganarle al virus

Más contagios, pero más donantes. Así parece darle pelea la sociedad platense al coronavirus, justo en el final de la semana en la que se registraron récords de contagios desde que arrancó la pandemia.

En una recorrida exclusiva por el Instituto de Hemoterapia, diario Hoy pudo constatar que la sala de donación de plasma y sangre está llena.

Hay personas que se acercan a donar por convicción, y están los recuperados de coronavirus que lo hacen por solidaridad con otros que están padeciendo la enfermedad.

Alejandra De Bonis, directora del Instituto en nuestra ciudad, reveló que el proceso dura 40 minutos y que pudo confirmar que los valores de plasma en sangre son más elevados en las personas que tuvieron síntomas más fuertes de la enfermedad, o que la pasaron de la peor manera, que aquellos que apenas sufrieron pequeños síntomas.

En la sala hay siete máquinas exclusivas para extraer el plasma de la sangre de los donantes, que regresan a sus casas con la misma cantidad de sangre en el cuerpo con la que llegaron.

“Esperemos que esto siga creciendo. Vamos a seguir invitando a los que tengan ganas o los que sepan de algún familiar que haya estado infectado y que tenga ganas de venir a donar, que no duden en llamarnos o venir al Instituto”, comentó la directora, quien supervisó la recorrida con este medio.

“La gente puede venir a 15 y 66 de lunes a sábados de 8 a 13. Y pueden hacer consultas al teléfono de acá, que es el 451-0997, interno 155. Estamos desde las 7.30 hasta las 14, para evacuar alguna duda o pregunta que tengan para la donación de plasma. Los esperamos a todos”, detalló De Bonis.

Valores del plasma

En el Instituto de Hemoterapia se registra la cantidad de personas que donaron plasma más de una vez. En tal sentido, se constató que algunos de los que fueron a donar por segunda o tercera vez bajaron la cantidad de plasma, validando la teoría de que la inmunidad al virus no es eterna.

“Estamos en ese camino de aprender, porque nos hemos llevado mu­chas sorpresas. Parecería tener relación con la cantidad de síntomas que han tenido esos pacientes. El que lo pasó mal tiene más, y el que lo pasó menos mal tiene menos”, explicó la directora De Bonis.

Donaciones personalizadas

Osvaldo Nievas, el vecino del barrio El Churrasco que había recibido críticas y cargadas por parte de sus compañeros de trabajo por haberse contagiado de coronavirus en mayo, volvió a donar plasma ayer, y lo hizo de forma personalizada por un paciente que está sufriendo por esta enfermedad.

“Me enteré que la familia de un tal Piccolli está desesperada y me sentí muy identificado. Tiene tres nenes. Y bueno, hablando con mi señora y con los especialistas que me están atendiendo, me dijeron que podía donar para él, que está desesperado y necesita plasma”, comentó.