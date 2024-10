Cadena de favores: la historia de un barbero que te pone “lindo” para conseguir trabajo

Fiel a su nombre, Ángel Cubilla, un hombre de 40 años, se le ocurrió una idea para incentivar a las personas a que se acerquen a buscar trabajo: puso un cartel en su modesta barbería de 44 entre 21 y 22 y allí les corta el pelo gratis a quienes entran a arreglarse antes de ir a una entrevista laboral.

Su nuevo negocio se llama Rincón del corte y él recibió a la Red 92 para contar su iniciativa.

"Me pasó una particular historia que vino un día un muchacho para cortarse el pelo, y me comentó que estaba buscando trabajo, le dije que fuera a conseguir ese trabajo y si lo hacía que me lo pague y así fue. Pasó unos días y volvió a agradecerme y a abonarme el corte que le había hecho", explicó contento por la devolución de su buena acción.

En el momento que se le preguntó cómo surgió esta iniciativa el peluquero respondió ¨la vida cuesta, me costó siempre desde chico. La historia es larga, pero bueno es una manera de devolver lo que la vida nos va presentando que son posibilidades. Hoy tengo la suerte de poder trabajar para mí, me cuesta un montón pero si le pudo dar una mano a alguien que lo necesite lo hago. es eso devolver simplemente un poco de las oportunidades que la vida que te va dando¨

A diferencia de los precios que se están manejando en el centro de la ciudad Ángel tienen precios accesibles para aquellos que de repente tienen un evento o una entrevista de trabajo él busca la manera para que los clientes se vayan felices, en busca de un futuro mejor.

"Son accesibles teniendo en cuenta el contexto del país. Y si no se llega cortamos igual", contestó con su generosidad que lo caracteriza en la puerta de su local con mate en mano y en compañía de su hijo.

Ángel sabe bien que cuando uno da, del otro lado en algún momento las recompensas llegan, y si no es así él hizo algo bueno por el otro. Que en estos tiempos eso escasea.