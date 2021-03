Camas que son un sueño

l año pasado, con el inicio de la pandemia, comenzó un tiempo marcado por rigurosas restricciones. El hogar, así, se convirtió en el cuartel principal de la lucha contra la Covid y, para muchas familias del mundo entero, la cama pasó a tener el papel protagónico: un sitio desde donde trabajar, hacer las compras, asistir a clase, ver series y una larga lista de actividades más. Durante los primeros meses, irónicamente, el sedentarismo pasó a ser sinónimo de buena salud.



En ese contexto, el fabricante sueco de camas de lujo Hastens lanzó el modelo Grand Vividus, valuado en 400.000 dólares. Expresado en cifras oficiales, el equivalente en pesos supera los 35 millones. Se trata de un diseño de edición limitada de una firma que tiene amplia trayectoria en camas prémium: el proyecto corrió por cuenta del afamado diseñador Ferris Rafauli, uno de los favoritos de las celebridades.



Una de las características que distinguen a la marca es que cada cama está hecha de manera artesanal y mayormente con materiales naturales, y el modelo Grand Vividus no es la excepción. Quizás lo más llamativo del lujoso aposento es el detalle de la frase que lleva bordada con hilos dorados: “Life well lived” (“La vida bien vivida”). No obstante, entre las cosas que destacan es que está tejida con tela jacquard 100% de algodón teñida ecológicamente para resaltar sus estampas de caballos de carrera que se repiten en distintos tonos azules.



El confort de la marca, aseguran, está garantizado por los más de 168 años de existencia en el mercado. El estilo clásico del modelo continental Grand Vividus incluyó la utilización de cuero bruñido, gamuza y metal, elementos que el diseñador Ferris Rafauli emplea frecuentemente en la creación y decoración de viviendas de lujo.



Asimismo, la cama tiene asas decorativas en cuero Shagreen y varios detalles en color dorado, adornos de cuero fino, madera pulida, gamuza y latón. Quienes han probado este modelo de precio prohibitivo no dudan en afirmar que su “comodidad sublime” y sus elegantes líneas arquitectónicas la convierten en una obra de arte.



La marca Hastens, por último, propone a sus clientes la personalización del modelo, ya que la Grand Vividus puede escogerse entre cuatro tapizados diferentes que varían de color: Black Shadow, Phantom Charcoal, Natural Shale y Traditional Blue. En cuanto al tamaño, el modelo se fabrica en varias medidas, llegando a alcanzar la dimensión de hasta 3 metros de ancho por 3 metros de largo.