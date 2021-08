Ciberacoso y cómo proteger a los chicos

El ciberacoso es un grave problema que se da entre niños y adolescentes usuarios de las nuevas tecnologías. De hecho, alrededor de un 20% de los adolescentes ha sufrido alguna vez acoso cibernético.

El 97% de los adolescentes utiliza las redes sociales, y solo el 10% de las víctimas denuncia algunos de los tipos de violencia digital, según detalla el informe “Niños y adolescentes en peligro” de la compañía BTR Consulting.

Por su parte, Diana Uribarri, psiquiatra de la ciudad de La Plata, nos habla un poco de este fenómeno: “El ciberacoso es un problema grave, que tenemos que detectar temprano porque si no puede traer consecuencias para los niños. Hace poco, creo que fue en Brasil, una madre le cerró la cuenta de la red social a su hija de 14 años porque tenía más de 2.000.000 de seguidores, era lo que se llama ahora influencer. A mí, como profesional y como madre, me parece perfecto. Una nena de 14 años no está preparada para sufrir el ojo inquisidor de dos millones de personas; es una locura”, afirmó la profesional.

“Controlar es difícil, pero mi consejo es estar atentos a los comportamientos de los chicos y ante la menor duda, investigar sus redes, sus aparatos. Es difícil lo que acabo de decir, pero es una manera de protección hacia ellos en un mundo que ellos dominan más que nosotros”, cerró Uribarri.