Club Universitario de Berisso: “Formamos, contenemos y cuidamos nenes desde los 4 años”

El histórico Club Universitario de Berisso se encuentra trabajando en varias obras al mismo tiempo para poder mejorar sus instalaciones y de esta manera pegar un salto de jerarquía.

Su vicepresidente, Hernán Dulau, explicó las tareas que se vienen realizando, desde la construcción hasta el cuidado y la contención de los chicos. Al día de hoy, la institución cuenta con 31 categorías y contiene a 600 jugadores. En ese sentido, el dirigente subrayó que “la formación y la contención es el norte del club”, desde el fútbol infantil, tanto para chicos como para chicas, hasta el colectivo del fútbol femenino.

“Tuvimos un crecimiento muy importante en cantidad de categorías”, explicó Dulau, dando cuenta por ejemplo que meses atrás se puso en marcha el Proyecto Escuelita con nenes y nenas de 4 a 12 años. Para entender que no es un club de fútbol, sino un club social y de fomento de actividades varias para chicos y chicas, también aclaró que “formamos, contenemos y cuidamos nenes desde los 4 años”.

En igual tono, puso de relieve que la posibilidad de realizar estos trabajos obedece a “una gestión muy transparente y efectiva”, lo cual permite “ir a paso sostenido y firme para la culminación de las obras”. “Exigimos a los padres el abono de las cuotas y en eso no hay problema, ya que lo ven plasmado en las obras”, matizó el vice. De todos modos, aclaró que el no pago no es un impedimento para seguir dentro de la institución. “Cuando existe una situación de vulnerabilidad, no se cobra la cuota”, informó.