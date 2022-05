Que la Fuerza te acompañe: Día Mundial de Star Wars

El porqué de la elección de esta fecha como el Día Mundial de Star Wars tiene un dato curioso, ya que el 4 de mayo de 1979, cuando el mundo estaba extasiado tras el estreno de la primera película de La guerra de las galaxias, el diario británico London Evening News publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país, incluyendo esta frase: “May the Force be with you”, traducido como “que la fuerza te acompañe”. Esto fue aprovechado por los fans como impulso para crear el Star Wars Day, ya que dicha frase es utilizada múltiples veces a lo largo de toda la saga.

El otro hecho importante es que durante el 4 de mayo de 2011 una cadena de cines decidió organizar un superfestival que incluía todas las películas bajo el nombre de Star Wars más cientos de momentos nuevos que nunca habían salido al aire, como detrás de escenas, conversaciones de George Lucas en privado, etc.

Un poco de La guerra de las galaxias

Muy pocas historias mantienen el interés del público después de más de 40 años desde el estreno de Star Wars: episodio IV - Una nueva esperanza (1977), la primera de la saga. Una historia que habla de la lucha entre el bien y el mal, representada en los jedis y los siths. La lucha entre la República y el Imperio nos muestra a lo largo de todas las películas de la saga una serie de escenarios que recrean un universo de razas, robots y personajes a cuál más extraño. Además de enseñarnos planetas y naciones propios de la imaginación más prolija. Pero lo más importante de la saga es la enseñanza de valores encarnada en diferentes personajes que gozan de sabiduría, como el maestro Yoda y otros jedis.

Memorabilia

“Yo soy el típico nerd de las películas, pero por suerte no me veo así”, empieza diciendo Brumer, y lanza una carcajada que resuena en el audio. Antes de empezar, nos dice que él realmente no es un fanático de Star Wars, sino que va más allá, por eso nos pide lo siguiente: “¿Pueden llamarme Brumer? Es el apellido del que le alcanzaba las bebidas a Lucas en los sets”. Dicho esto, queda muy en claro a lo que se refería antes.

“Yo colecciono todo: remeras oficiales y no oficiales, vajilla, tengo un stormtrooper de tamaño natural en mi casa que es articulado, me lo trajeron de Estados Unidos, pósters originales que compré en remates por internet y muchos muñecos”, cuenta Brumer, y ahí frena para marcar su diferencia: “Pero yo no tengo los muñecos cerrados en la caja, yo necesito sacarlos, tocarlos, ordenarlos imaginando diferentes partes de la película. La mayoría de los coleccionistas no hace esto, deja todo en el empaque original, pero ¿yo para qué quiero eso si hijos no tengo para dejárselos y no hago otra cosa? Este es mi mundo y realmente trabajo para comprarme estas cosas”, se sincera este niño adulto de casi 40 años que es desarrollador web y dice que “la mayor parte de lo que gano va a parar a cosas que tienen que ver con películas o computación, es mi vida”.