Cocodrilo, el boliche nocturno que ahora vende café con leche para sobrevivir

La pandemia de coronavirus llegó para cambiar de raíz toda la normalidad.

Tan es así que Cocodrilo uno de los boliches más emblemáticos de Buenos Aires se reconvirtió para ofrecer cafe con leche y medialunas durante el día.

"Cocodrilo vendiendo café con leche me hizo el día" escribió un usuario en redes sociales y posteó una foto del frente del local.

Ya desde hace dos años que la planta baja del boliche de Gallo y Paraguay también funciona como bar y restaurante durante el día. Ahora es la única manera que tiene de seguir trabajando.

“Estamos con el restaurante de día y hacemos delivery y take away -le contó a Clarín Omar Suárez, productor teatral y dueño de Cocodrilo-. Estamos sobreviviendo con eso, porque es lo único que podemos hacer. Igual, es el 2% de la recaudación que solíamos tener, nada. Pero bueno, por lo menos tenemos la cabeza ocupada y una excusa para estar un poco presentes. Si no, te enloquecés con todo esto”.

“Tenemos promociones todos los días para el Hospital de Niños que está enfrente -continúa Suárez-. Además, a las mamás que tienen a los nenes internados les damos gratis el desayuno o el almuerzo, según nos pidan”.

Omar Suárez, el dueño de Cocodrilo, dice que vender desayunos y almuerzos por delivery o take away les sirve para “tener la cabeza ocupada”.

Como ocurre con todos los locales considerados no esenciales -peluquerías, gimnasios, jugueterías, bares, restaurantes, bazares y librerías, entre otros- los boliches de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran cerrados desde el 20 de marzo.

Especialmente en el caso de los boliches, es difícil pensar que puedan volver a operar en un tiempo cercano, cuando cada vez hay más casos de coronavirus y se transita nuevamente la restrictiva fase 1 del aislamiento social.