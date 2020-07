Este año se perderían 280.000 empleos en el sector hotelero-gastronómico por la pandemia

La recesión en la hotelería y la gastronomía generada por la pandemia de coronavirus es tres veces peor que la del promedio de la economía, según una encuesta realizada por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (Fehgra), la cual proyecta que durante 2020 se perderían hasta 120.000 empleos registrados y casi 280.000 empleos totales.

En este sentido, desde la Fehgra aseguran que la crisis producida por el coronavirus y las posteriores medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio es la más trágica que ha sufrido el sector en toda su historia, ya que lleva acumulados “más de 120 días sin facturación”.

Junto con la consultora económica Invecq, la entidad llevó a cabo en los primeros días de julio una segunda encuesta de impacto, la cual reflejó una caída de la actividad hotelera del 94,9% en junio. Asimismo, el porcentaje de empresas que aseguraron cerrar definitivamente si la situación actual continúa es del 75%, un 10% más que el mes pasado.

Entre los resultados principales del relevamiento, se destaca que el 23% de los empresarios hoteleros pudo abonar el total de los salarios el mes pasado, el 17,9% pagó impuestos, mientras que el 10,8% pudo afrontar el pago a proveedores.

Cabe destacar que sólo el 1,5% cobró cuentas pendientes.

“Estamos atravesando un momento crítico porque estamos sin trabajar. Lamentablemente, nosotros tuvimos cerrado hasta el 27 de abril, que nos permitieron abrir al 50%, pero el 19 de junio hubo un rebrote y el intendente tomó la decisión de cerrar la actividad”, explicó a diario Hoy Marcelo Barsuglia, empresario gastronómico de Paraná, Entre Ríos, e integrante del comité ejecutivo de Fehgra.

En relación al sector gastronómico, y ante una caída del 80,2%, la cantidad de empresarios que prevén el cierre en caso de mantenerse el contexto actual alcanza el 74%. Asimismo, solo el 21% pudo pagar los sueldos de junio en su totalidad, mientras que el 2,4% pudo cobrar deudas.

Barsuglia destacó que la gastronomía “en modo delivery o take away tampoco funciona. Un restaurante no puede vivir del 5% de la facturación, es imposible. Esas dos semanas y media que pudimos abrir estuvimos trabajando al 20% de la facturación registrada en el mismo período de 2019”, y agregó: “El plato o el café que no se vende hoy no se recupera mañana”.

Frente a este panorama, la federación solicitó la sanción de una ley de emergencia que entienda la situación del sector y que incluya medidas que aseguren, hasta que se retorne a una actividad normal, la asistencia del Estado en el pago de los salarios, la reducción de las tarifas de los servicios públicos, el diferimiento de sus vencimientos, créditos a tasa cero y flexibles para capital de trabajo, exenciones impositivas y reducción del IVA en los servicios prestados por el sector.

En este sentido, el empresario gastronómico señaló: “Nosotros necesitamos acciones concretas, pagar los servicios, a los empleados y un montón de cosas que tenemos que seguir afrontando, como es el caso de los alquileres. Nosotros tenemos la actividad prohibida, no podemos trabajar”.

Desde la Fehgra aseguraron que “sin ley de Emergencia hoy, no hay mañana para la hotelería y la gastronomía”.