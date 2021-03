Colectas en la ciudad para ayudar a la Patagonia

Mientras localidades de Chubut y Río Negro luchan contra el fuego que arrasó más de 2.000 hectáreas de bosque nativo, se cobró la vida de vecinos y dejó a decenas de familias en la calle, la solidaridad platense salió a flote.



Así, durante este fin de semana funcionarán varios puntos de recepción de donaciones en La Plata, que serán destinadas a ayudar a las familias de la Patagonia que están atravesando momentos de terror.



“Hice una publicación en Instagram y en media hora se difundió por todas partes, y una chica me ofreció hacer un evento en Casa Pulsar, que está en 58 entre 5 y 6 para hacer un evento el sábado de 16 a 18 horas para que le gente pueda acercar sus donaciones”, dijo a diario Hoy Carolina, impulsora de la iniciativa.



Lago Puelo, Cholila, Epuyén, El Maitén y El Hoyo son las localidades de Chubut más afectadas por el avance del fuego.

“Nos dijeron que ropa tienen mucha, que necesitan fundamentalmente calzado, herramientas y agua. Entonces el domingo de 16 a 19 horas estaremos en Plaza Moreno haciendo intercambio de esas prendas que tenemos por alimentos, elementos de higiene, herramientas también”, comentó Carolina.



La joven señaló que su familia vive en el Sur y que es una “rutina de todos los veranos” atravesar estos incendios, sin embargo que el de este año superó todo lo vivido hasta el momento. La joven señaló que quien quiera acercarse a ayudar con la clasificación de las donaciones se puede comunicar al teléfono 221-6149504.



Otro de los puntos de colecta funcionará este sábado y domingo de 11 a 19 horas en calle 46 entre 14 y 15, y es organizado por Jóvenes Chubutenses en La Plata y el centro de estudiantes de Chubut.



“Mi abuela y mi tío perdieron sus casas enteras en Lago Puelo, muchos amigos que perdieron todo, todos tenemos familia en las zonas afectadas y estamos pidiendo lo que nos manifestaron que falta, que es ropa de abrigo y herramientas para limpiar la zona”, dijo a este multimedio Mariel, desde la organización.



También pidieron productos de-sinfectantes para las quemaduras, gasas, palas, carretillas, calzado de hombre, juguetes y agua potable porque no hay agua disponible para la población y las municipalidades no dan abasto.



“Nos escribieron un montón de personas de la ciudad para preguntarnos cómo colaborar, es mucha la ayuda que creemos que vamos a recibir”, señaló la joven.



Por otro lado, desde las asambleas de inundados de La Plata pusieron a disposición la cuenta CBU 0070221030004023434616 para hacer depósitos a partir de $100 para ayudar al paraje Las Golondrinas. “Los sobrevivientes del agua en La Plata queremos ser solidarios con las víctimas del fuego en Chubut”, señalaron.